Dirigente alemão defende boicote em massa à Copa de 2026 por causa de Trump

Declaração cita tensões geopolíticas entre EUA e Europa e reacende discussão sobre limites políticos em eventos esportivos / Crédito: Jogada 10

Um dirigente da Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou que a entidade precisa considerar seriamente um possível boicote à Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, Canadá e México. A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas provocadas por ações e discursos do presidente americano Donald Trump. A manifestação partiu de Oke Göttlich, presidente do St. Pauli e um dos vice-presidentes da DFB. Em entrevista ao jornal alemão Hamburger Morgenpost, ele defende que o futebol não pode ignorar o contexto político internacional e pede um debate sério diante da gravidade do cenário atual.

O posicionamento ganhou força após Trump voltar a demonstrar interesse em assumir o controle da Groenlândia, território semiautônomo da Dinamarca, país membro da Otan. Além disso, o presidente dos Estados Unidos ameaçou impor tarifas a países europeus que se opuseram publicamente à ideia, o que elevou a tensão entre Washington e seus aliados históricos. Diante disso, Göttlich avaliou que a situação pode ser ainda mais grave do que outros episódios que motivaram boicotes esportivos no passado. Para ele, é fundamental estabelecer limites claros e defender valores democráticos, inclusive no esporte. Caso isto aconteça, a Alemanha seria o 10º país a boicotar uma Copa do Mundo na história. Proposta não é bem vista No entanto, a proposta enfrenta resistência interna. Tanto o presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf, quanto o presidente da Fifa, Gianni Infantino, demonstram oposição à ideia de boicote. A entidade máxima do futebol, aliás, mantém apoio irrestrito à realização do torneio nos países-sede já definidos.