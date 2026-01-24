Crystal Palace x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Vindo de três vitórias em quatro jogos com novo técnico, Blues visam entrar no grupo das vagas europeias contra o pressionado Palace / Crédito: Jogada 10

A 23ª rodada da Premier League tem sequência neste domingo (25/1) com mais quatro importantes duelos. Às 11h (de Brasília), um Crystal Palace em queda livre recebe o Chelsea, no Selhurst Park, em confronto londrino. Enquanto as águias vêm na modesta 13ª colocação, os Blues aparecem em sexto, ainda sonhando com vaga na Champions League 2026/27. Vejamos, assim, como os times chegam para a partida deste domingo.

Como chega o Crystal Palace O Crystal Palace não foi bem recebido por 2026. Afinal, a equipe do técnico Oliver Glasner ainda não venceu desde a virada do ano. O time, aliás, não vence desde dezembro de 2025 somando todas as competições. Desde então, são dez jogos, com seis derrotas e quatro empates. Em 13º, com 28 pontos, as águias surgem mais próximas em pontuação das competições europeias do que da zona do rebaixamento. Assim, se quiser alçar voos maiores nesta edição da Premier League, precisa engrenar uma sequência de bons resultados – são seis pontos a menos que o próprio Chelsea.

E, para enfrentar os Blues, há desfalques no Palace. Nketiah, Kporha, Kamada, Doucouré, Clyne e Cardines estão fora de ação – todos lesionados. Daniel Muñoz, que ainda se recupera de contusão, é dúvida, de acordo com a imprensa europeia. Como chega o Chelsea O Chelsea, por outro lado, vem em boa fase desde a estreia do técnico Liam Rosenior. Desde que ele assumiu, são quatro partidas, com três vitórias e uma derrota. Após três compromissos seguidos em casa, agora é hora dos Blues atuarem longe do Stamford Bridge. Na sexta posição, com 34 pontos, o Chelsea pode ganhar até duas posições dependendo dos resultados da rodada. E, para este jogo, Rosenior também tem problemas. A começar por Mudryk, suspenso. Adarabioyo, Colwill, Jorgensen e Lavia seguem lesionados e, por isso, desfalcam a equipe bicampeã europeia. A tendência é que João Pedro volte ao ataque do Chelsea após ficar no banco contra o Pafos, pela Champions League, no meio de semana. Palmer é outro que retorna.