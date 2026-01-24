Cruzeiro x São Paulo, pela final da Copinha: onde assistir

Cruzeiro x São Paulo, pela final da Copinha: onde assistirTricolor Paulista é o atual campeão e vai em busca do hexa. Já a Raposa sonha com o bicampeonato da competição
São Paulo e Cruzeiro decidem neste domingo (25/1), às 11h, na Mercado Livre Arena Pacaembu, quem será o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor Paulista é o atual vencedor e busca o bi seguido e o hexacampeonato. Já a Raposa busca seu segundo título na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Record, Cazé TV e XSports.
Como chega o São Paulo
Nas semifinais, o São Paulo goleou a surpresa Ibrachina nesta quinta-feira (22) por 4 a 1 e se garantiu na final. Contudo, antes, o Tricolor passou por Portuguesa, Operário, RB Bragantino e Botafogo. Aliás, um dos grandes destaques da equipe é Paulinho, artilheiro do time na competição e que foi o grande nome da final do ano passado, quando marcou dois gols contra o Corinthians. Além disso, vale ressaltar o trabalho do técnico Allan Barcellos, que vai para sua segunda decisão seguida.
Como chega o Cruzeiro
Já a Raposa passou por Meia Noite, Ponte Preta, Santos, Guanabara City e Grêmio, para chegar a final. Aliás, na semi, contra o Tricolor Gáucho, a equipe celeste venceu por 3 a 2, em uma grande virada, para brigar pelo título. Assim, o Cruzeiro busca o bicampeonato da Copinha, e tem ao seu lado o histórico de que, na única final que venceu, em 2007, o adversário foi justamente o São Paulo. Atualmente, os grandes destaques da equipe são Vitor Lamounier, Pape, Baptistella e Fernando.
SÃO PAULO X CRUZEIRO
Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Osorio, Isac e Felipe; Bezerra, Pedro Ferreira e Djhordney; Gustavo Santana, Tetê, Paulinho. Técnico: Allan Barcellos
CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Nicolas Pontes, Kelvin Coutinho e Kaiquy; William, Murilo Rhikman, Cauan Baptistella e Rhuan Gabriel; Eduardo Pape, Rayan Lelis e Fernando. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Lucas Canetto Belotte (SP)
Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
