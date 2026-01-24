Crespo se diz preocupado, mas minimiza derrota no Choque-Rei e projeta uso de jovens da Copinha

Com apenas quatro pontos, o Tricolor ocupa a 14ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de queda para a Série A2. Restam três jogos para o fim da fase inicial, e a equipe precisa reagir.

O técnico Hernán Crespo avaliou a derrota do São Paulo por 3 a 1 diante do Palmeiras, neste sábado (24) , na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Para o treinador, o revés no Choque-Rei preocupa menos do que a derrota anterior, no meio da semana, contra a Portuguesa. Ainda assim, Crespo reconheceu que o elenco sente o peso da ameaça de rebaixamento no Estadual.

“Estamos preocupados, sim, mas temos três rodadas, com Santos, Primavera e Ponte Preta, pode acontecer de tudo. Ninguém gosta da derrota, mas acho que tem jeito de derrotas e derrotas. Com Portuguesa foi realmente preocupante. Hoje, não. Faz mal, sim, claro, ninguém quer perder. Mas eu acho que o time está crescendo”, iniciou o comandante tricolor.

“Calendário com Palmeiras, Flamengo, Santos e Santos, não ajuda no momento que está o clube. Estou confiante. Eu acho que em breve as coisas começarão a melhorar, chegarão reforços e os meninos depois da Copinha. Temos futuro. Mas o futuro, como eu falei, o Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro. Podemos perder, mas a diferença primordial (do clássico) foi que eles finalizaram e a gente não. Atitude de criar ocasiões, este é o caminho, é por aqui. Com dois ou três reforços e os moleques de Cotia, dá para acreditar. Vai ser uma temporada difícil, mas dará certo”, afirmou.

São Paulo sofre queda e não reage

Contra o Palmeiras, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, desperdiçou chances de virar o placar e sofreu o segundo gol pouco antes do intervalo. Na etapa final, o Verdão ampliou logo no início e administrou a vantagem até o fim.

Crespo concorda que crise política causa reflexos em campo Ao ser perguntado sobre a turbulência política e as mudanças na diretoria, Crespo admitiu que o ambiente fora de campo influencia o desempenho dos jogadores. O argentino lembrou que o clube conquistou apenas dois títulos nos últimos dez anos, o que, segundo ele, evidencia a realidade difícil vivida pelo São Paulo. O treinador reforçou mais de uma vez que a meta para o Campeonato Brasileiro é alcançar 45 pontos, número que costuma garantir a permanência na elite. A declaração deixa claro que o foco inicial será evitar riscos de rebaixamento. “Acho que avaliações têm que ser objetivas e justa. Estamos nas melhores condições de pretender ganhar coisas e muitos jogos? O clube está nas condições de querer isso? Foram dadas essa condições para fazer o melhor trabalho ou o momento é difícil? Então… Calma. Se São Paulo acredita que eu não sou a pessoa que posso ajudar, faz parte da vida. Não estou falando que não sou culpado. Mas é difícil. É difícil demais. É realmente difícil demais”, ressaltou Crespo. O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (28), quando recebe o Flamengo no Morumbis. Pelo Paulistão, o próximo desafio será diante do Santos, no sábado (31), às 20h30, também em casa. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.