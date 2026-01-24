Coritiba busca empate fora de casa, complica Cascavel e avança no Paranaense

Coritiba busca empate fora de casa, complica Cascavel e avança no ParanaenseCoxa tem Fernando Sobral expulso e fica em desvantagem no placar, mas consegue reagir com Jaci, que garante o 1 a 1
O Coritiba garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paranaense ao empatar em 1 a 1 com o Cascavel, neste sábado (24), no Estádio Olímpico Regional. O resultado, válido pela última rodada da fase de grupos, teve sabor diferente para cada lado: enquanto o Coxa confirmou sua classificação, a Serpente foi empurrada para o “torneio da morte”, que define os rebaixados.
A partida marcou a estreia de Breno Lopes, maior contratação da história do clube do Alto da Glória. O atacante ex-Fortaleza entrou no segundo tempo e teve participação na reação alviverde, que culminou no gol de empate.
Com o resultado, o Coritiba terminou a primeira fase em 2º lugar do Grupo B, com oito pontos. Nas quartas, enfrenta o Cianorte, terceiro colocado da mesma chave. Caso avance, terá pela frente o vencedor de Operário x Azuriz na semifinal. Já o Cascavel, que ficou entre os últimos da tabela, terá de evitar ser uma das duas equipes a caírem para a Segunda Divisão.
O planejamento da comissão técnica alviverde foi o de utilizar a equipe de aspirantes nas duas primeiras rodadas, sob comando de PC Oliveira. A partir da terceira, Fernando Seabra assumiu com o elenco principal. Contra o Cascavel, porém, o técnico optou por escalar 11 reservas, poupando titulares devido ao desgaste físico e de olho na estreia pelo Brasileirão contra o Bragantino, quarta-feira (28), no Couto Pereira.
Como foi o jogo
O Coritiba começou com maior posse de bola, mas pouco criativo. A melhor chance veio em chute de Fabinho, logo aos nove minutos. O Cascavel respondeu com Garraty, que obrigou Pedro Rangel a boa defesa, e depois com finalizações perigosas de Saci e Líbano. O placar seguiu zerado até o intervalo.
O Cascavel voltou mais agressivo e criou oportunidades logo nos primeiros minutos. Aos 14, Fernando Sobral foi expulso após receber dois cartões amarelos em sequência, deixando o Coxa com um a menos. A superioridade numérica foi aproveitada pelo time da casa: aos 24, João Almeida falhou na saída de bola e Vitor Saci não desperdiçou, driblando o goleiro antes de marcar. O empate veio aos 42, quando Lucas Ronier e Josué construíram bela jogada e Jacy apareceu livre para empurrar para a rede.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.