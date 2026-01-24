Corinthians prevê perda de quase R$ 10 milhões em disputa com família de Tim Maia

Alvinegro paulista reconhece risco financeiro em ação movida pela Warner e espólio do cantor / Crédito: Jogada 10

O Corinthians colocou na conta uma dor de cabeça que vem de longe e pode custar caro. Em meio ao processo de centralização de execuções, o clube listou uma disputa judicial envolvendo música e publicidade como uma perda financeira quase certa. Trata-se de um embate que envolve a Warner/Chappell Music e a família de Tim Maia. O valor que consta nos papéis enviados à Justiça é o que mais chama atenção: R$ 9.943.396,28. Internamente, o clube considera a quantia como “perda provável” e já trabalha com a possibilidade concreta de pagamento.

A história se arrasta desde 2017, quando a gravadora e o espólio do cantor entraram com ação por causa do uso de uma melodia inspirada em “Não quero dinheiro (só quero amar)”. A adaptação apareceu nas arquibancadas alvinegras em campanhas ligadas sobretudo ao Mundial de Clubes de 2012.

Vídeos na TV e nas redes sociais exibiam a letra adaptada ao Corinthians, que também contou com a produção de camisas personalizadas para os jogadores à época. As ações ampliaram o alcance comercial da campanha. O que diz o Corinthians? O clube argumentou que a canção surgiu da arquibancada e que se trata de uma paráfrase, ou seja, dispensaria autorização. Quanto aos materiais, alegou que parte da ação teve produção da TV Globo — embora a Justiça não tenha acatado tais explicações. A juíza Maria Honório avaliou que o Alvinegro usou exatamente o trecho mais popular da música e apontou exploração econômica da obra. Citando, inclusive, a estampa da letra em material esportivo.