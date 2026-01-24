Corinthians avança por Rony em negócio de cerca de R$ 25 milhões com Atlético-MG

Corinthians avança por Rony em negócio de cerca de R$ 25 milhões com Atlético-MGCúpula paulista alinha tempo de contrato e trabalha com expectativas ousadas para tê-lo em jogo importante da temporada
O nome de Rony entrou de vez na pauta do Corinthians e ganhou força nos bastidores do clube nas últimas horas. Atacante do Atlético-MG, o jogador negocia para vestir a camisa alvinegra e aparece como um dos principais alvos da diretoria neste momento. O negócio, aliás, está bem encaminhado.
Corinthians e Atlético discutem um acordo avaliado em cerca de R$ 25 milhões, com contrato de três anos e possibilidade de renovação por mais uma temporada. Internamente, há expectativa de que o atacante esteja apto para disputar a Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, contra o Flamengo, em Brasília.
As conversas ganharam corpo depois de alguns dias de tratativas discretas. Rony até recebeu consultas de outros clubes brasileiros, como Santos, Bahia e Fluminense, mas nenhuma negociação saiu do papel. O motivo foi o mesmo em todas: salário alto e dificuldade de encaixe financeiro.
Corinthians prioriza Rony
Com acordo mais próximo, o Alvinegro deixou em segundo plano a tentativa por Júnior Santos, também do Atlético-MG. A mudança de rota, aliás, deve garantir a permanência do atleta no clube mineiro.
Se o Alvinegro mantém expectativa de contar com o atacante para Supercopa Rei, então o andamento da negociação também interfere no Atlético em campo. Isso porque existe a chance do jogador não enfrentar o Cruzeiro neste domingo (25), na Arena MRV, no primeiro clássico pelo Campeonato Mineiro.
Passagens por Palmeiras e Atlético
O atacante construiu uma história significativa no Palmeiras, com quatro títulos paulistas, duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Além disso, também levantou os troféus da Supercopa e Recopa Sul-Americana, sempre como presença frequente no elenco.
Diante do impacto, a cúpula mineira decidiu contratá-lo e pagou 6,5 milhões de euros pelo atacante em fevereiro de 2025 — em acordo por três temporadas. O jogador disputou 62 partidas em 2025, atuando em 51 como titular e participando diretamente de 18 gols: 13 tentos e cinco assistências.
A relação com a torcida e a cúpula mineira, porém, nunca engrenou. Atrasos salariais geraram desgaste, e Rony chegou a pedir rescisão unilateral, um fator que pesa diretamente no atual cenário de negociação.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.