Corinthians avança por Rony em negócio de cerca de R$ 25 milhões com Atlético-MG

Cúpula paulista alinha tempo de contrato e trabalha com expectativas ousadas para tê-lo em jogo importante da temporada / Crédito: Jogada 10

O nome de Rony entrou de vez na pauta do Corinthians e ganhou força nos bastidores do clube nas últimas horas. Atacante do Atlético-MG, o jogador negocia para vestir a camisa alvinegra e aparece como um dos principais alvos da diretoria neste momento. O negócio, aliás, está bem encaminhado. Corinthians e Atlético discutem um acordo avaliado em cerca de R$ 25 milhões, com contrato de três anos e possibilidade de renovação por mais uma temporada. Internamente, há expectativa de que o atacante esteja apto para disputar a Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, contra o Flamengo, em Brasília.

As conversas ganharam corpo depois de alguns dias de tratativas discretas. Rony até recebeu consultas de outros clubes brasileiros, como Santos, Bahia e Fluminense, mas nenhuma negociação saiu do papel. O motivo foi o mesmo em todas: salário alto e dificuldade de encaixe financeiro.

Corinthians prioriza Rony Com acordo mais próximo, o Alvinegro deixou em segundo plano a tentativa por Júnior Santos, também do Atlético-MG. A mudança de rota, aliás, deve garantir a permanência do atleta no clube mineiro. Se o Alvinegro mantém expectativa de contar com o atacante para Supercopa Rei, então o andamento da negociação também interfere no Atlético em campo. Isso porque existe a chance do jogador não enfrentar o Cruzeiro neste domingo (25), na Arena MRV, no primeiro clássico pelo Campeonato Mineiro. Passagens por Palmeiras e Atlético O atacante construiu uma história significativa no Palmeiras, com quatro títulos paulistas, duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Além disso, também levantou os troféus da Supercopa e Recopa Sul-Americana, sempre como presença frequente no elenco.