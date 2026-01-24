Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea é multado após incidente durante jogo em Stamford Bridge

Motivo da punição foi o arremesso de uma garrafa de água em direção à área técnica do Aston Villa
O Chelsea recebeu uma multa de 150 mil libras (aproximadamente R$ 1 milhão) da Federação Inglesa de Futebol (FA), em razão de um episódio considerado de conduta antidesportiva. O caso ocorreu em 27 de dezembro de 2025, durante a derrota dos Blues para o Aston Villa por 2 a 1, em Stamford Bridge, quando houve o arremesso de uma garrafa de água em direção à área técnica dos visitantes.

A situação, aliás, se desenrolou no momento das comemorações da virada do Villa. O objeto partiu das imediações da comissão técnica dos Blues e atingiu a zona reservada ao adversário. A interpretação imediata do gesto foi o de ameaça à integridade e ao espírito esportivo, levando a FA a abrir investigação e, assim, aplicar a punição.

Chelsea reconhece falha

Em comunicado oficial, o Chelsea reconheceu a gravidade do ato, classificando-o como “perigoso” e destacando que poderia ter provocado uma reação hostil da equipe rival. O clube admitiu ter violado as normas que exigem comportamento exemplar de jogadores e membros da comissão técnica, embora tenha ressaltado que o responsável pelo arremesso não foi identificado.

Apesar da possibilidade de recurso, a decisão da FA funciona como um alerta para todos os clubes da Premier League: manter a disciplina e o profissionalismo dentro e fora de campo é obrigação permanente. O episódio reforça a necessidade de vigilância e responsabilidade coletiva para preservar a segurança e a imagem do futebol inglês.

