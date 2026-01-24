Chelsea é multado após incidente durante jogo em Stamford Bridge

Motivo da punição foi o arremesso de uma garrafa de água em direção à área técnica do Aston Villa

O Chelsea recebeu uma multa de 150 mil libras (aproximadamente R$ 1 milhão) da Federação Inglesa de Futebol (FA), em razão de um episódio considerado de conduta antidesportiva. O caso ocorreu em 27 de dezembro de 2025, durante a derrota dos Blues para o Aston Villa por 2 a 1, em Stamford Bridge, quando houve o arremesso de uma garrafa de água em direção à área técnica dos visitantes.

A situação, aliás, se desenrolou no momento das comemorações da virada do Villa. O objeto partiu das imediações da comissão técnica dos Blues e atingiu a zona reservada ao adversário. A interpretação imediata do gesto foi o de ameaça à integridade e ao espírito esportivo, levando a FA a abrir investigação e, assim, aplicar a punição.