Botafogo x Bangu, AO VIVO, com a Voz do Esporte

Botafogo x Bangu, AO VIVO, com a Voz do EsporteDuelo vale pelo Cariocão. Fogão em momento conturbado, banguenses em alta. Filipe Souza está na narração
No Estádio Nilton Santos, Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (24/1), às 21h (de Brasília). É um duelo pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Mesmo em momento conturbado fora de campo, o Alvinegro ocupa a liderança do Grupo B, com seis pontos, enquanto o Alvirrubro também tem o mesmo número de pontos, no Grupo A e é um dos líderes. Uma vitória para um dos lados, assim, vai facilitar na busca pela classificação.
Este jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva a partir das 19h30 (de Brasília), sob o comando de Filipe Souza, que também estará na narração.
Além de Filipe Souza na narração, a cobertura conta com os comentários de Thiago Hugolini e as reportagens de Raphael Souza. Não deixe de conferir este duelo clássico do Cariocão com a Vpz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima.
