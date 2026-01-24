Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Bangu, AO VIVO, com a Voz do Esporte

Duelo vale pelo Cariocão. Fogão em momento conturbado, banguenses em alta. Filipe Souza está na narração
No Estádio Nilton Santos, Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (24/1), às 21h (de Brasília). É um duelo pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Mesmo em momento conturbado fora de campo, o Alvinegro ocupa a liderança do Grupo B, com seis pontos, enquanto o Alvirrubro também tem o mesmo número de pontos, no Grupo A e é um dos líderes. Uma vitória para um dos lados, assim, vai facilitar na busca pela classificação.

Este jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva a partir das 19h30 (de Brasília), sob o comando de Filipe Souza, que também estará na narração.

Além de Filipe Souza na narração, a cobertura conta com os comentários de Thiago Hugolini e as reportagens de Raphael Souza. Não deixe de conferir este duelo clássico do Cariocão com a Vpz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima.

