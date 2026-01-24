Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em Bacaxá, Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro pela quarta rodada do Campeonato Carioca
Neste domingo (25), o Vasco enfrenta o Boavista, no Elcyr Resende, em Bacaxá, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 20h30 (de Brasília) e a tendência é de que o Cruz-Maltino poupe os titulares visando a estreia no Brasileirão, que acontece na quarta-feira, contra o Mirassol, no Maião.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Boavista?
Embalado após vencer nas últimas duas rodadas, o Verdão de Saquarema vai com força máxima enfrentar o Vasco dentro de casa. A equipe é comandada pelo experiente treinador Gilson Kleina, que tem a receita para vencer time grande. Afinal de contas, o Boavista já aprontou contra o Fluminense, quando venceu por 1 a 0.
Como chega o Vasco?
Sem vencer há duas rodadas e vindo de derrota para o rival Flamengo, o Cruz-Maltino chega pressionado para vencer. O time terá o desfalque de Barros, que foi expulso diante do Rubro-Negro e cumpre suspensão. No entanto, além do desfalque desse titular, o técnico Fernando Diniz deve preservar outros jogadores. Afinal de contas, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, contra o Mirassol, fora de casa. A novidade entre os relacionados é Diego Minete, atacante que vai completar 17 anos na próxima terça-feira.
BOAVISTA X VASCO
Campeonato Carioca – 4ª rodada
Data e horário: 25/01/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Boavista: Lucas Anselmo; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito; Ryan Couto e Emanuel; Fellipinho, Isael e Juan; Brunão. Técnico: Gilson Kleina
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Victor Luis; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Johan Rojas, Matheus França e David. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Pierry Dias dos Santos
Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
