Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em Bacaxá, Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro pela quarta rodada do Campeonato Carioca
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo (25), o Vasco enfrenta o Boavista, no Elcyr Resende, em Bacaxá, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 20h30 (de Brasília) e a tendência é de que o Cruz-Maltino poupe os titulares visando a estreia no Brasileirão, que acontece na quarta-feira, contra o Mirassol, no Maião.

Onde assistir?

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Boavista?

Embalado após vencer nas últimas duas rodadas, o Verdão de Saquarema vai com força máxima enfrentar o Vasco dentro de casa. A equipe é comandada pelo experiente treinador Gilson Kleina, que tem a receita para vencer time grande. Afinal de contas, o Boavista já aprontou contra o Fluminense, quando venceu por 1 a 0.

Como chega o Vasco?

Sem vencer há duas rodadas e vindo de derrota para o rival Flamengo, o Cruz-Maltino chega pressionado para vencer. O time terá o desfalque de Barros, que foi expulso diante do Rubro-Negro e cumpre suspensão. No entanto, além do desfalque desse titular, o técnico Fernando Diniz deve preservar outros jogadores. Afinal de contas, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, contra o Mirassol, fora de casa. A novidade entre os relacionados é Diego Minete, atacante que vai completar 17 anos na próxima terça-feira.

BOAVISTA X VASCO

Campeonato Carioca – 4ª rodada
Data e horário: 25/01/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Boavista: Lucas Anselmo; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito; Ryan Couto e Emanuel; Fellipinho, Isael e Juan; Brunão. Técnico: Gilson Kleina
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Victor Luis; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Johan Rojas, Matheus França e David. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Pierry Dias dos Santos
Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar