Benfica x Estrela da Amadora: Onde assistir, escalações e arbitragem / Crédito: Jogada 10

Benfica e Estrela da Amadora jogam neste domingo, às 15h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela 19ª rodada do Campeonato Português. Com 42 pontos, o Benfica está invicto. Mas em terceiro lugar e muito atrás de Porto (52 pontos). Para se ter ideia, enquanto os portistas somam 17 vitórias e um empate, as Águias estão com 12 vitórias e 6 empates. Por isso, não podem seguir tropeçando e vencer em casa é essencial. O Estrela da Amadora tem 19 pontos, entrando na rodada em 12º lugar. Torcida vai ao CT cobrar resultados Na véspera da partida, no entanto, Benfca passou por um momento de tensão. Cerca de 200 torcedores foram ao CT para cobrar da diretoria melhores resultados, já que o time vai mal na Champions, passou longe dos títulos das Taças (de Portugal e da Liga) e está distante da briga pelo título. Os torcedores conversaram com alguns jogadores e com o técnico Mourinho e, apesar da cobrança, a ação, sob a observação da polícia, foi ordeira. Ainda assim, o episódio mostra o momento conturbado do clube.

Onde assistir O XSports e o Disney+ transmitem a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Benfica A principal novidade para esta partida é a presença de Rafa Silva, recém-contratado ao Beşiktaş. O jogador se apresentou nesta semana e, mesmo sem ritmo de jogo, vai para a partida, como explicou José Mourinho. “O Rafa é sempre uma mais-valia, é um grande jogador, com muita experiência, com conhecimento total do que é jogar no Benfica. Em qualquer contexto e qualquer posição das ofensivas, tem muito a dar-nos. No entanto, não joga há meses, não treina há meses com a equipa, só individualmente, portanto não podemos esperar que o melhor Rafa chegue amanhã ao Estádio da Luz e apareça por milagre.” A base é a mesma das últimas partidas, com Pavlidis na frente e o meio-campo ainda sem Richard Ríos. O ex-Palmeiras segue em recuperação de uma lesão no ombro.

Como chega o Estrela da Amadora O Estrela negociou o lateral Montóia e o atacante Kikas. Sem estes jogadores, o treinador João Nuno, que ainda espera a chegada de novos reforços, não divulgou a escalação para a partida. Assim, é provável que ele entre com um time bem fechado. Ele tem dois desfalques de peso: Marcus e Jovane, ambos suspensos. O francês Eddy Doué, emprestado pelo PSG, foi anunciado mas ainda não fará a sua estreia. Assim, sem Kikas, Jovane Alisson Souza deve comandar o ataque. Afinal, ele considera que o Benfica, que vem de derrota na Champions (Juventus 2 a 0), deve vir com tudo, pois, apesar de longe do líder Porto, ainda está invicto no Campeonato Português e não vai querer passar por novo tropeço. “O Benfica, na Liga, não tem nenhuma derrota. Portanto será um jogo extremamente difícil, mas vamos tentar disputar e jogar para ganhar. Este é umtipo de desafio que eu gosto departicipar e quero vencê-lo”