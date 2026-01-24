Barcelona x Oviedo: onde assistir e escalações

Times se enfrentam em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2025/26. Neste domingo (25), o Barcelona recebe o lanterna Oviedo às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em partida válida pela 21ª rodada de La Liga. A vitória em casa garante ao time catalão a liderança isolada da competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona O Barça abriu a 21ª rodada na liderança do Campeonato Espanhol, com 49 pontos, somente um acima do vice-líder e rival Real Madrid. Dessa maneira, somente a vitória em casa garante a primeira posição para o clube catalão. Contudo, o Barça vem de uma derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad, que deixou o Real Madrid ganhar forças na briga pela liderança. Ao mesmo tempo, o técnico Hansi Flick precisa lidar com novos problemas no elenco. Isto porque Pedri e Ferran Torres se lesionaram e se juntam a Christensen e Gavi no departamento médico do clube.

Como chega o Oviedo Por outro lado, o Oviedo é o time com a pior campanha nesta edição de La Liga. O clube é o lanterna com 13 pontos e tem somente duas vitórias em 20 partidas disputadas até o momento. A boa notícia para os torcedores do Oviedo é que o técnico Guillermo Almada não enfrenta baixas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. João, eyes on the next challenge. pic.twitter.com/ptUsgFnNYG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2026 BARCELONA X OVIEDO 21ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 25/01/2026, às 12h15 (de Brasília).

Local: Camp Nou, em Barcelona.

BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Éric García e Balde; De Jong, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Casadó e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

OVIEDO: Escandell; Luengo, Ahijado, Costas e Alhassane; Sibo, Colombatto, Chaira e Hassan; Vinas e Reina. Técnico: Guillermo Almada.