Augsburg destrona o Bayern Munique com vitória surpreendente na Allianz Arena

Placar de 2 a 1, de virada, impõe aos bávaros a primeira derrota desta temporada e encerra invencibilidade de 27 jogos no Campeonato Alemão / Crédito: Jogada 10

O bicho papão já era! Líder absoluto do Campeonato Alemão, o Bayern Munique amargou neste sábado (24), na Allianz Arena, diante da própria torcida, a primeira derrota nesta temporada da Bundesliga. O placar de 2 a 1 para o Augsburg, de virada, deu fim a uma série de 27 jogos sem derrota na competição. Ainda refletiu uma atuação de muita garra dos visitantes, que lutam desesperadamente contra o rebaixamento. O resultado mantém os bávaros na liderança, com 50 pontos, 11 à frente do Borussia Dortmund, que neste sábado ainda encara o Union Berlin. Já o Augsburg foi aos 19 pontos e subiu para o 13º lugar, ganhando fôlego na briga para não cair.

O jogo começou com domínio claro do Bayern, que manteve grande posse de bola nos primeiros minutos, mas viu o Augsburg se organizar bem defensivamente. O time da casa abriu o placar aos 23 minutos, quando o zagueiro Hiroki Ito aproveitou cobrança de escanteio para cabecear firme.

No segundo tempo, porém, o Bayern teve dificuldades para ampliar a vantagem e acabou sendo penalizado. A equipe visitante cresceu com transições rápidas e, aos 30 minutos, o brasileiro Arthur Chaves marcou o gol de empate após aproveitar falha do goleiro e cabecear, mesmo que sem querer. Bola na trave no último segundo Impulsionado, o Augsburg manteve a confiança e virou o jogo aos 36 minutos, quando o atacante Massengo finalizou após jogada coletiva, silenciando o Allianz Arena. Nos minutos finais, apesar da pressão do Bayern em busca do empate, mas o Augsburg conseguiu segurar o resultado com uma defesa compacta e contra-ataques perigosos. Olise, do Bayern, no último momento do jogo, acertou um belo chute de fora da área, mas a bola explodiu na trave.