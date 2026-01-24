Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem clássico neste domingo (25), às 18h, com torcida dividida na Arena MRV, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro
Atlético e Cruzeiro fazem o primeiro clássico entre as equipes neste domingo (25), às 18h, na Arena MRV, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Galo ainda não venceu na competição, empatou as quatro partidas iniciais e tem quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo A. Já a Raposa, tem duas vitórias e duas derrotas e com seis pontos é o líder do Grupo C.

Para partida, a Federação Mineira de Futebol (FMF), aliás, promoveu uma reunião institucional com representantes do Atlético e do Cruzeiro como parte de uma iniciativa de diálogo e alinhamento prévio ao clássico de domingo (25). Depois de mais de dois anos, o confronto contará com torcida visitante. A boa relação entre as diretorias, portanto, pode ser um indício de final com torcida dividida em um futuro próximo.

Onde assistir

A partida entre Atlético e Cruzeiro, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, aliás, terá a transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view), TV Globo (MG) e SportyNet.

Como chega o Atlético

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter feito três pontos no momento. Na última rodada, a equipe empatou por 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Diante do Cruzeiro, a tendência é que o treinador argentino leve a campo força máxima.

Para o confronto, o zagueiro Vitor Hugo é dúvida. O defensor sentiu dores na coxa durante o clássico contra o Coelho, passou por exames de imagem e segue em tratamento com fisioterapia intensiva no departamento médico do clube.

Além disso, o maior ídolo da história recente do Galo, Hulk pode alcançar uma marca histórica no clássico. Se fizer gol na Arena MRV, o jogador chegará aos dez tentos ante o clube celeste, e fará da Raposa a “maior vítima” de sua carreira. O atacante, aliás, também pode se isolar como artilheiro do Atlético em clássicos contra o maior rival no século XXI.

Como chega o Cruzeiro

Do outro lado, o Cruzeiro chega para o clássico em clima mais tranquilo, mesmo após resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gerson, que fez sua estreia pelo clube. Para o clássico, o treinador também deve ir a campo com força máxima.

O time, aliás, também tem uma dúvida para o confronto. Afinal, o goleiro Cássio deixou o jogo anterior no intervalo, sendo substituído por Otávio, alegando dores na mão esquerda. A Raposa, assim, informou que o arqueiro sofreu um trauma e será reavaliado para determinar se terá condições de atuar na partida. Por fim, o goleiro Matheus Cunha, o volante Matheus Henrique e o atacante Marquinhos seguem como desfalques.

AMÉRICA-MG x ATLÉTICO

5ª rodada do Campeonato Mineiro – Primeira fase
Data-Hora: 25/1/2025 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Otávio (Cássio); William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Gerson) e Matheus Pereira; Christian (Gerson), Wanderson (Gerson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
ATLÉTICO: Everson; Natanael (Vitor Hugo), Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi (Pascini); Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Cuello ou Alan Minda) e Bernard; Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

