Athletico goleia Galo Maringá e se classifica para as quartas do Paranaense

Athletico goleia Galo Maringá e se classifica para as quartas do ParanaenseCom o triunfo (4 a 1) na Arena da Baixada, Furacão terá pela frente o Foz do Iguaçu no mata-mata; Galo vai encarar quadrangular do rebaixamento
O Athletico está nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Na tarde deste sábado (24), o Furacão atropelou o Galo Maringá por 4 a 1 na Arena da Baixada, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos.
Chiqueti brilhou com dois gols, sendo um deles um belo toque de calcanhar. João Cruz também deixou sua marca, aproveitando rebote de escanteio. Riquelme fechou a conta com um chute potente de fora da área. Pelo lado dos viositantes, Eriky descontou de cabeça.
Com o resultado, o Athletico encerrou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, somando dez pontos. O adversário nas quartas será o Foz do Iguaçu, vice-líder da chave, que terá a vantagem de decidir em casa. O confronto começa na Arena da Baixada e será disputado nos próximos dois finais de semana, com a tabela oficial ainda a ser divulgada pela FPF.
Como foi o jogo
O Athletico tomou a iniciativa desde o início, mas só conseguiu transformar o domínio em gols na reta final. Aos 31 minutos, Chiqueti marcou um golaço de calcanhar após jogada de escanteio. Pouco depois, João Cruz ampliou com um chute forte de esquerda. O Galo ainda assustou antes do intervalo, mas desperdiçou a chance.
Logo aos dois minutos, Chiqueti apareceu novamente e fez o terceiro com categoria. O Furacão seguiu pressionando, acertou o travessão e obrigou o goleiro Caio a grandes defesas. O Galo diminuiu aos 37, com Eriky de cabeça, mas Riquelme tratou de transformar a vitória em goleada com um chute de longa distância.
