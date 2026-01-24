Athletico goleia Galo Maringá e se classifica para as quartas do Paranaense

Com o triunfo (4 a 1) na Arena da Baixada, Furacão terá pela frente o Foz do Iguaçu no mata-mata; Galo vai encarar quadrangular do rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O Athletico está nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Na tarde deste sábado (24), o Furacão atropelou o Galo Maringá por 4 a 1 na Arena da Baixada, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos. Chiqueti brilhou com dois gols, sendo um deles um belo toque de calcanhar. João Cruz também deixou sua marca, aproveitando rebote de escanteio. Riquelme fechou a conta com um chute potente de fora da área. Pelo lado dos viositantes, Eriky descontou de cabeça.

Com o resultado, o Athletico encerrou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, somando dez pontos. O adversário nas quartas será o Foz do Iguaçu, vice-líder da chave, que terá a vantagem de decidir em casa. O confronto começa na Arena da Baixada e será disputado nos próximos dois finais de semana, com a tabela oficial ainda a ser divulgada pela FPF.