Arsenal x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 23ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (25), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A partida coloca frente a frente duas equipes que atravessam bons momentos na competição e prometem um grande jogo, da dimensão do clássico nacional. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal O clube londrino vive uma temporada excelente e abriu a 23ª rodada da Premier League com sete pontos de vantagem para o vice-líder. Além disso, o Arsenal vem de uma vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, na Itália, com direito a dois gols do atacante brasileiro Gabriel Jesus no meio de semana, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions. Assim, o time chegou a sete vitórias em sete jogos na competição europeia e faz seu melhor início na história do torneio. Para o clássico deste domingo, o técnico Mikel Arteta tem três desfalques confirmados. Max Dowman, Riccardo Calafiori e Piero Hincapié, lesionados, são baixas para o jogo contra o United.