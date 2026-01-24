Arsenal x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 23ª rodada da Premier League 2025/26
Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (25), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A partida coloca frente a frente duas equipes que atravessam bons momentos na competição e prometem um grande jogo, da dimensão do clássico nacional.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Arsenal
O clube londrino vive uma temporada excelente e abriu a 23ª rodada da Premier League com sete pontos de vantagem para o vice-líder.
Além disso, o Arsenal vem de uma vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, na Itália, com direito a dois gols do atacante brasileiro Gabriel Jesus no meio de semana, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions. Assim, o time chegou a sete vitórias em sete jogos na competição europeia e faz seu melhor início na história do torneio.
Para o clássico deste domingo, o técnico Mikel Arteta tem três desfalques confirmados. Max Dowman, Riccardo Calafiori e Piero Hincapié, lesionados, são baixas para o jogo contra o United.
Como chega o Manchester United
Por outro lado, o United vem se encontrando desde a saída do técnico Ruben Amorim e subiu para a 5ª posição, com 35 pontos. Na rodada passada, os Red Devils venceram o clássico de Manchester e bateram o City por 2 a 0.
Além disso, a boa notícia para os torcedores do United é que o técnico Michael Carrick poderá entrar em campo praticamente com força máxima. O único desfalque na equipe fica por conta do zagueiro Matthijs de Ligt, que se recupera de uma lesão nas costas, mas já está em estágio avançado no tratamento.
ARSENAL X MANCHESTER UNITED
23ª rodada da Premier League
Data e horário: domingo, 25/01/2026, às 13h30 (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Declan Rice, Odegaard, Zubimendi; Madueke, Gabriel Martinelli e Gyokeres (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.
MANCHESTER UNITED: Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Bruno Fernandes; Diallo, Dorgu e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.
Árbitro: Craig Pawson.
Auxiliares: Lee Betts e Matt Wilkes.
VAR: Paul Tierney.