Aos 42 anos, Daniel Alves pode voltar a jogar para livrar time de rebaixamento

Absolvido em 2025 no processo por estupro na Espanha, ex-lateral e acionista do São João de Ver pode se inscrever na 3ª divisão de Portugal

Daniel Alves considera voltar a atuar profissionalmente aos 42 anos com um objetivo específico: ajudar o São João de Ver, clube do qual é acionista, a escapar do rebaixamento no futebol português. Fora dos gramados desde janeiro de 2023, o ex-lateral avalia a possibilidade de reforçar a equipe na sequência da temporada. Desde janeiro deste ano, Daniel Alves integra o grupo de investidores do São João de Ver, equipe sediada na região de Aveiro. Atualmente, o clube disputa a terceira divisão nacional, mas enfrenta um cenário preocupante. Ocupa a penúltima colocação do Grupo A, soma apenas duas vitórias em 17 partidas e encerra sua campanha na primeira fase neste domingo (25), quando enfrenta o Paredes.

Portanto, Daniel Alves deve tomar uma decisão após o encerramento da rodada. Segundo o jornal português A Bola, o brasileiro analisa a possibilidade de se inscrever como atleta para a fase seguinte da competição. Assim, caso confirme o retorno, ele tentará contribuir diretamente dentro de campo para evitar a queda do clube ao Campeonato de Portugal, a quarta divisão do país.

Enquanto isso, o ex-jogador tem demonstrado disposição física. Nas últimas semanas, ele publicou imagens nas redes sociais em sessões de treino na academia, o que reforça a intenção de manter a forma e se preparar para uma eventual volta ao futebol profissional. A última partida oficial de Daniel Alves ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, ele defendeu o Pumas, do México, deu uma assistência e ajudou a equipe a vencer o Juarez por 2 a 1, pela rodada de abertura do Torneio Clausura do Campeonato Mexicano. Caso de estupro Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023, na Espanha, acusado de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona, em dezembro do ano anterior. A Justiça determinou prisão preventiva por risco de fuga, e o ex-jogador permaneceu detido durante o andamento do processo. Em fevereiro de 2024, ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, após julgamento em primeira instância.