Alex Telles destaca intensidade do Botafogo com Anselmi e reforça união do elenco

Autor do segundo gol na vitória sobre o Bangu por 2 a 0, lateral-esquerdo elogia volume do time na segunda partida sob comando do novo técnico

“O entendimento com o mister está sendo muito importante. Tivemo0s uma diferença do ano passado. Não podemos mentir que tem poucas peças no sentido para ter variação de time, mas quem está jogando vem dando conta do recado. Estamos fazendo um grande trabalho, com muita intensidade, e tenho certeza de que a ideia dele está sendo muito bem colocada e absorvida por nós. Estamos vendo nos jogos muito volume de jogo e é cada vez mais poder fazer gol para aumentarmos essas vantagens”, comentou o jogador na saída do gramado, em entrevista ao “SporTV”.

O lateral-esquerdo Alex Telles deixou sua marca ao converter um pênalti na vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Bangu, na noite deste sábado (24) , pelo Campeonato Carioca. Autor do segundo gol alvinegro, ele destacou o bom desempenho coletivo e o ritmo intenso da equipe, que vive os primeiros passos sob o comando do técnico Martín Anselmi.

Alex Telles: “Mais importante é blindar o elenco”

Capitão alvinegro, Telles também foi perguntado sobre os protestos contra John Textor, realizados dentro e fora do Estádio Nilton Santos, em meio ao turbulento cenário administrativo do clube. O lateral preferiu não se aprofundar no tema e afirmou que questões políticas e de gestão não devem interferir no ambiente do vestiário.

“Muito se fala e também somos pegos de surpresa às vezes com muitas coisas. O mais importante é blindarmos o vestiário. Como um dos líderes, falo que nada pode entrar no vestiário. Como falei antes, o que podemos controlar são os nossos treinos e jogos. É o que o mister nos fala”, , respondeu.

“Obviamente sempre esperamos que o clube possa cada vez mais se encontrar e poder entrar num caminho como sempre teve. Ficamos felizes com as declarações, com as coisas que vêm saindo positivamente, porque sempre pensamos no Botafogo em primeiro lugar. Temos que controlar o que é nosso, o que é do clube. Tenho certeza de que os responsáveis vão dar conta e temos que fechar o nosso vestiário porque nada pode entrar, porque temos bastante trabalho pela frente”, concluiu Alex Telles.