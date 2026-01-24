Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel Ferreira abre o jogo sobre possível saída de Raphael Veiga do Palmeiras

Abel Ferreira abre o jogo sobre possível saída de Raphael Veiga do Palmeiras

Treinador também foi questionado sobre reforços, mas despistou mais uma vez
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Abel Ferreira falou pela primeira vez sobre a possível saída de Raphael Veiga do Palmeiras. Em entrevista após a vitória do Verdão por 3 a 1 sobre o São Paulo, o técnico deixou claro que conta com o meia para a temporada.

“É difícil falar dele. É nosso jogador. Durante três ou quatro anos foi um dos maiores artilheiros pela sua qualidade, foi chamado à Seleção. Todos sabemos o amor que ele tem pelo Palmeiras, mas não posso adiantar nada. Contávamos com o Weverton e ele tomou outra decisão. É um assunto que não tenho informação. Está com a presidente (Leila Pereira), (Anderson) Barros e Veiga”, disse o técnico.

“Claro que conto o Veiga, é um ídolo do clube. Há questões que me ultrapassam. Tenho gratidão, respeito e carinho. Juntos passamos momentos difíceis aqui. Ele, possivelmente, mais do que eu. Mas temos grandes glórias, conquistas. Não sei o que vai acontecer, mas conto com ele”, finalizou.

Essa foi a primeira vez que Abel Ferreira falou sobre a saída do camisa 23 do Verdão. O jogador interessa ao América (México), que pretende fazer uma proposta de empréstimo até o final do ano pelo atleta, com opção de compra. O jogador é um pedido do técnico da equipe mexicana, o brasileiro André Jardine.

Apesar do interesse, o América ainda não fez proposta pelo atleta, que não se opõe a uma transferência e considera que ela seria atrativa por permitir ao jogador “respirar novos ares”.

Abel Ferreira despista sobre reforços no Palmeiras

Na mesma coletiva, Abel respondeu se o Palmeiras busca mais reforços para a temporada. Até o momento, apenas Marlon Freitas foi contratado. O técnico, no entanto, se esquivou da pergunta e jogou a responsabilidade no colo da direção do clube.

“Não é da minha competência, o clube tem uma gestão responsável. Existem decisões em que eu participo e outras que não são da minha responsabilidade. Eu tenho uma função clara: ter uma equipe competitiva e que lute por títulos. A gestão do clube é do Barros e da Leila”, disse o português.

Além da questão de Veiga, o Palmeiras perdeu outros quatro jogadores em comparação ao elenco da última temporada: São eles: o zagueiro Micael (emprestado ao Inter Miami, dos Estados Unidos), o volante Anibal Moreno (vendido ao River Plate), o goleiro Weverton (liberado para o Grêmio) e o atacante Facundo Torres (vendido ao Austin FC, também dos Estados Unidos).

Há expectativa que o Palmeiras busque substituto pelo menos para este último. Antes disso, a direção já tentava a contratação de um zagueiro e um meio-campista, para repor as saídas de Micael e Anibal Moreno.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar