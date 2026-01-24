Abel Ferreira abre o jogo sobre possível saída de Raphael Veiga do Palmeiras

Treinador também foi questionado sobre reforços, mas despistou mais uma vez / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira falou pela primeira vez sobre a possível saída de Raphael Veiga do Palmeiras. Em entrevista após a vitória do Verdão por 3 a 1 sobre o São Paulo, o técnico deixou claro que conta com o meia para a temporada. “É difícil falar dele. É nosso jogador. Durante três ou quatro anos foi um dos maiores artilheiros pela sua qualidade, foi chamado à Seleção. Todos sabemos o amor que ele tem pelo Palmeiras, mas não posso adiantar nada. Contávamos com o Weverton e ele tomou outra decisão. É um assunto que não tenho informação. Está com a presidente (Leila Pereira), (Anderson) Barros e Veiga”, disse o técnico.

“Claro que conto o Veiga, é um ídolo do clube. Há questões que me ultrapassam. Tenho gratidão, respeito e carinho. Juntos passamos momentos difíceis aqui. Ele, possivelmente, mais do que eu. Mas temos grandes glórias, conquistas. Não sei o que vai acontecer, mas conto com ele”, finalizou.

Essa foi a primeira vez que Abel Ferreira falou sobre a saída do camisa 23 do Verdão. O jogador interessa ao América (México), que pretende fazer uma proposta de empréstimo até o final do ano pelo atleta, com opção de compra. O jogador é um pedido do técnico da equipe mexicana, o brasileiro André Jardine. Apesar do interesse, o América ainda não fez proposta pelo atleta, que não se opõe a uma transferência e considera que ela seria atrativa por permitir ao jogador “respirar novos ares”. Abel Ferreira despista sobre reforços no Palmeiras Na mesma coletiva, Abel respondeu se o Palmeiras busca mais reforços para a temporada. Até o momento, apenas Marlon Freitas foi contratado. O técnico, no entanto, se esquivou da pergunta e jogou a responsabilidade no colo da direção do clube.

“Não é da minha competência, o clube tem uma gestão responsável. Existem decisões em que eu participo e outras que não são da minha responsabilidade. Eu tenho uma função clara: ter uma equipe competitiva e que lute por títulos. A gestão do clube é do Barros e da Leila”, disse o português. Além da questão de Veiga, o Palmeiras perdeu outros quatro jogadores em comparação ao elenco da última temporada: São eles: o zagueiro Micael (emprestado ao Inter Miami, dos Estados Unidos), o volante Anibal Moreno (vendido ao River Plate), o goleiro Weverton (liberado para o Grêmio) e o atacante Facundo Torres (vendido ao Austin FC, também dos Estados Unidos). Há expectativa que o Palmeiras busque substituto pelo menos para este último. Antes disso, a direção já tentava a contratação de um zagueiro e um meio-campista, para repor as saídas de Micael e Anibal Moreno.