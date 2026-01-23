Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía volta aos treinos no Fluminense após procedimento no coração

Técnico não estará à beira do campo no Fla-Flu e comandará o time apenas no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão
O técnico, do Fluminense, Luis Zubeldía, retomou os treinos no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Após exames médicos, o treinador conduziu as atividades do time a partir desta sexta-feira (23/01), mas ainda não estará à beira do campo no clássico contra o Flamengo, no domingo (25/01). O treinador voltará apenas na partida diante do Grêmio, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem (28/01), no Maracanã.

No Fla-Flu deste domingo, às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o auxiliar Maxi Cuberas, que faz parte da comissão técnica de Zubeldía há quase duas décadas, vai comandar o time do Fluminense novamente à beira do campo.

O técnico Luis Zubeldía, afinal, foi submetido a uma angioplastia com aplicação de stent no último dia 10/01. É considerada um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, e não uma cirurgia aberta tradicional.

O retorno ao trabalho está dentro do previsto inicialmente pelo clube. Zubeldía, aliás, se reapresentou junto com o Grupo 1, que iniciou o Carioca, antes até que o Grupo 2, com atletas considerados titulares, que só retornaram uma semana depois.

Contratado em setembro do ano passado, Luis Zubeldía chegou para ocupar o lugar deixado por Renato Gaúcho. Sob o comando do treinador argentino, o Fluminense ainda está invicto como mandante e venceu todos os jogos no Maracanã. Ele, aliás, foi importante para o Tricolor conquistar a vaga direta na Libertadores em 2026.

