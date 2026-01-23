Zubeldía volta aos treinos no Fluminense após procedimento no coração

Zubeldía volta aos treinos no Fluminense após procedimento no coraçãoTécnico não estará à beira do campo no Fla-Flu e comandará o time apenas no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão
O técnico, do Fluminense, Luis Zubeldía, retomou os treinos no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Após exames médicos, o treinador conduziu as atividades do time a partir desta sexta-feira (23/01), mas ainda não estará à beira do campo no clássico contra o Flamengo, no domingo (25/01). O treinador voltará apenas na partida diante do Grêmio, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem (28/01), no Maracanã.
No Fla-Flu deste domingo, às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o auxiliar Maxi Cuberas, que faz parte da comissão técnica de Zubeldía há quase duas décadas, vai comandar o time do Fluminense novamente à beira do campo.
O técnico Luis Zubeldía, afinal, foi submetido a uma angioplastia com aplicação de stent no último dia 10/01. É considerada um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, e não uma cirurgia aberta tradicional.
O retorno ao trabalho está dentro do previsto inicialmente pelo clube. Zubeldía, aliás, se reapresentou junto com o Grupo 1, que iniciou o Carioca, antes até que o Grupo 2, com atletas considerados titulares, que só retornaram uma semana depois.
Contratado em setembro do ano passado, Luis Zubeldía chegou para ocupar o lugar deixado por Renato Gaúcho. Sob o comando do treinador argentino, o Fluminense ainda está invicto como mandante e venceu todos os jogos no Maracanã. Ele, aliás, foi importante para o Tricolor conquistar a vaga direta na Libertadores em 2026.