Zubeldía volta aos treinos no Fluminense após procedimento no coração

Técnico não estará à beira do campo no Fla-Flu e comandará o time apenas no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão

O técnico, do Fluminense, Luis Zubeldía, retomou os treinos no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Após exames médicos, o treinador conduziu as atividades do time a partir desta sexta-feira (23/01), mas ainda não estará à beira do campo no clássico contra o Flamengo, no domingo (25/01). O treinador voltará apenas na partida diante do Grêmio, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem (28/01), no Maracanã.

No Fla-Flu deste domingo, às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o auxiliar Maxi Cuberas, que faz parte da comissão técnica de Zubeldía há quase duas décadas, vai comandar o time do Fluminense novamente à beira do campo.