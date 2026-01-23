Villarreal x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol 2025/26 estão de volta. Neste sábado (24), Villarreal e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada de La Liga. A bola rola no Estádio de la Cerámica, em Vila Real, e coloco frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Como chega o Villarreal

O Villarreal abre a rodada na 3ª posição do Campeonato Espanhol, com 41 pontos, e faz uma campanha surpreendente. Porém, no compromisso mais recente, a equipe entrou em campo pela fase de liga da Champions e foi derrotada por 2 a 1 pelo Ajax. Antes disso, pela La Liga, perdeu por 2 a 0 para o Real Betis e precisa voltar a vencer para não se distanciar da briga pela liderança.

Para o duelo deste sábado, o técnico Marcelino García enfrenta problemas na equipe. O meia Santi Comesaña cumpre suspensão após ser expulso na última partida, enquanto o zagueiro Santiago Mouriño também está fora por excesso de cartões amarelos. Além disso, Cabanes, Costa, Fernández e Kambwala seguem entregues ao departamento médico e completam a lista de desfalques.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid chega mais confiante para a partida após amenizar a crise que estava no clube. O time vem de uma goleada por 6 a 1 sobre o Monaco, na fase de liga da Champions, com direito a show de Vini Jr e Mbappé. Antes, os merengues já haviam vencido o Levante no Campeonato Espanhol e agora vão em busca da terceira vitória consecutiva sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa.