Vídeo: torcedores vestidos de Borat são presos em jogo no Cazaquistão

Caso bizarro aconteceu no jogo entre Brugge, da Bélgica, e Kairat pela Champions League. Justiça alegou 'violação da ordem pública'
Um tribunal do Cazaquistão condenou três torcedores do Brugge, da Bélgica, a cinco dias de detenção administrativa após eles comparecerem ao estádio fantasiados do personagem Borat a uma partida da Champions League. O caso bizarro, aliás, ocorreu durante o confronto contra o Kairat, disputado terça-feira (20), em Astana, pela sétima rodada da fase de liga.

Os torcedores vestiam o mankini, traje associado ao personagem cômico, e foram identificados pelas autoridades ainda durante a partida. Os agentes de segurança, inclusive, efetuaram a detenção dos belgas antes do fim do jogo, que terminou com vitória do Brugge por 4 a 1.

Veja o vídeo:

