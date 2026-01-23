Vídeo: torcedores vestidos de Borat são presos em jogo no Cazaquistão

Vídeo: torcedores vestidos de Borat são presos em jogo no CazaquistãoCaso bizarro aconteceu no jogo entre Brugge, da Bélgica, e Kairat pela Champions League. Justiça alegou 'violação da ordem pública'
Um tribunal do Cazaquistão condenou três torcedores do Brugge, da Bélgica, a cinco dias de detenção administrativa após eles comparecerem ao estádio fantasiados do personagem Borat a uma partida da Champions League. O caso bizarro, aliás, ocorreu durante o confronto contra o Kairat, disputado terça-feira (20), em Astana, pela sétima rodada da fase de liga.
Os torcedores vestiam o mankini, traje associado ao personagem cômico, e foram identificados pelas autoridades ainda durante a partida. Os agentes de segurança, inclusive, efetuaram a detenção dos belgas antes do fim do jogo, que terminou com vitória do Brugge por 4 a 1.
Veja o vídeo:
Borat is van ons ole ole! pic.twitter.com/dbYegol1aK
