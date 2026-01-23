Thiago Almada frustra o sonho do Palmeiras: “Claro que vou seguir no Atlético de Madrid”Alviverde sabia que as negociações com o Colchonero seriam difíceis, principalmente pelos valores envolvidos no negócio
O interesse do Palmeiras em contratar o meia Thiago Almada não passou de um sonho. Afinal, nesta sexta-feira (23), o argentino declarou que permanecerá no Atlético de Madrid para a sequência da temporada europeia.
“Tivemos muitos rumores, mas a verdade é que estava tranquilo, fazendo meu trabalho no clube e tratando de mostrar ao técnico que quero estar. Está claro que vou seguir no Atlético”, disse o meia, em entrevista ao programa “Afa Estudio”.
O Palmeiras iniciou os contatos com os representantes de Almada no início do mês e tentou avançar nas negociações. Desde o princípio, a diretoria alviverde sabia que as tratativas eram difíceis, mas o clube tentava convencer o campeão do mundo em 2022 a aceitar o desafio.
A imprensa espanhola chegou a noticiar que o Atlético de Madrid colocaria o argentino no mercado para abrir espaço no elenco e buscar novos reforços. No entanto, o valor desejado pelo Colchonero assustava: 20 milhões de euros (R$ 124,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos.
Campeão mundial com a Argentina em 2022, Almada foi um dos grandes nomes do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e Libertadores em 2024. Assim, seguiu convocado para a seleção, onde ganhou ainda mais espaço.
Além de Almada, o Palmeiras buscou a contratação de Jhon Arias, do Wolverhampton, da Inglaterra. Até o momento, a negociação ainda não avançou.