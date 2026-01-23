Thiago Almada frustra o sonho do Palmeiras: “Claro que vou seguir no Atlético de Madrid”

Alviverde sabia que as negociações com o Colchonero seriam difíceis, principalmente pelos valores envolvidos no negócio / Crédito: Jogada 10

O interesse do Palmeiras em contratar o meia Thiago Almada não passou de um sonho. Afinal, nesta sexta-feira (23), o argentino declarou que permanecerá no Atlético de Madrid para a sequência da temporada europeia. “Tivemos muitos rumores, mas a verdade é que estava tranquilo, fazendo meu trabalho no clube e tratando de mostrar ao técnico que quero estar. Está claro que vou seguir no Atlético”, disse o meia, em entrevista ao programa “Afa Estudio”.

O Palmeiras iniciou os contatos com os representantes de Almada no início do mês e tentou avançar nas negociações. Desde o princípio, a diretoria alviverde sabia que as tratativas eram difíceis, mas o clube tentava convencer o campeão do mundo em 2022 a aceitar o desafio.