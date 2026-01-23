Técnico do Manchester United explica saída antecipada de Casemiro

Michael Carrick se pronunciou nesta sexta-feira (23) sobre a confirmação antecipada da saída de Casemiro do Manchester United. O técnico explicou que a decisão não foi tomada recentemente e já estava definida antes mesmo de ele assumir o comando da equipe, com a intenção de dar mais clareza ao planejamento do clube.

“O anúncio do Casemiro foi para trazer clareza, mais do que tudo. Estava decidido antes de eu chegar. Não foi uma decisão de impulso. O tipo de caráter dele, o Casemiro mostrou com o desempenho dele nesta semana, onde ele está mentalmente, e o quanto importa para ele estar aqui e terminar bem a temporada. Ele está desesperado para terminar muito bem. Não tenho dúvidas sobre ele”, afirmou o técnico.