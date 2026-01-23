Técnico do Manchester United explica saída antecipada de Casemiro

Técnico do Manchester United explica saída antecipada de CasemiroMichael Carrick afirma que decisão já estava definida antes de sua chegada e elogia postura do volante na reta final da temporada
Michael Carrick se pronunciou nesta sexta-feira (23) sobre a confirmação antecipada da saída de Casemiro do Manchester United. O técnico explicou que a decisão não foi tomada recentemente e já estava definida antes mesmo de ele assumir o comando da equipe, com a intenção de dar mais clareza ao planejamento do clube.
“O anúncio do Casemiro foi para trazer clareza, mais do que tudo. Estava decidido antes de eu chegar. Não foi uma decisão de impulso. O tipo de caráter dele, o Casemiro mostrou com o desempenho dele nesta semana, onde ele está mentalmente, e o quanto importa para ele estar aqui e terminar bem a temporada. Ele está desesperado para terminar muito bem. Não tenho dúvidas sobre ele”, afirmou o técnico.
Contratado em 2022, Casemiro tem vínculo com o United até junho de 2026 e já está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Desde que chegou ao clube inglês, o volante disputou 146 partidas, balançou as redes 21 vezes e conquistou dois troféus: a Copa da Liga Inglesa, em 2023, e a Copa da Inglaterra, em 2024.
Além disso, Carrick também destacou que este período do ano costuma ser marcado por definições importantes, especialmente com a temporada se aproximando da reta final. Assim, a discussão sobre permanências e saídas no elenco se torna algo natural.
Por fim, o Manchester United volta a jogar neste domingo (25), quando enfrenta o Arsenal no Emirates Stadium, em Londres, pela Premier League. O time ocupa atualmente a quinta colocação, com 35 pontos, enquanto o adversário lidera o campeonato, com 50.