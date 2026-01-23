Técnico do Flamengo deve rodar elenco e promover estreia de Andrew no clássico

O elenco do Flamengo recebeu folga nesta sexta-feira (23), entretanto o planejamento para o clássico de domingo já está definido. Dessa forma, os jogadores se reapresentam neste sábado no Ninho do Urubu para encerrar a preparação visando o duelo contra o Fluminense, às 18h, no Maracanã. Por isso, a tendência é que o técnico Filipe Luís mantenha a estratégia de rodar o elenco, visto que o clube tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e a decisão da Supercopa na próxima semana. Nesse contexto, a principal novidade deve estar na meta rubro-negra. Logo, o goleiro Andrew, recém-contratado do Gil Vicente, de Portugal, teve sua situação regularizada e será relacionado pela primeira vez. Consequentemente, existe a chance de o arqueiro assumir a titularidade já nesta rodada para ganhar ritmo de jogo.

Além disso, jogadores de linha que atuaram menos na última partida devem ganhar oportunidades. Por exemplo, nomes como Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, que entraram no segundo tempo contra o Vasco, são cotados para iniciar o confronto. Assim, a comissão técnica busca equilibrar a minutagem do plantel sem desgastar as principais peças.

Flamengo tem muitos desfalques Em contrapartida, os desfalques seguem numerosos. Isso porque Arrascaeta e Jorginho continuam fora, cumprindo cronograma de controle de carga e recuperação dental, respectivamente. Da mesma maneira, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Saúl também não ficam à disposição para o Fla-Flu. Diante desse cenário, a provável escalação do Flamengo tem Andrew; Varela (ou Royal), Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (ou Plata), Samuel Lino (ou Cebolinha) e Pedro (ou Bruno Henrique). Contudo, o resultado é urgente para a tabela do Estadual. Atualmente, o Flamengo é o penúltimo colocado do Grupo B e saiu da zona de classificação após vitórias de Boavista e Madureira. Portanto, o time precisa vencer para retornar ao G-4 e evitar a disputa do quadrangular do rebaixamento, o que congestionaria ainda mais o calendário rubro-negro.