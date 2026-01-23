Serna exalta gols e vitória do Fluminense antes de clássico

Colombiano marcou duas vezes na vitória do Tricolor por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, nesta quinta, pelo Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Kevin Serna foi o nome da vitória de virada do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. O colombiano, que marcou duas vezes na partida da estreia dos titulares, exaltou o início de temporada e destaca resultado para gerar confiança para o clássico contra o Flamengo. “Tive portunidade de voltar a iniciar bem o ano com dois gols. O mais importante é que o time ganhou, que era o que precisamos para ter confiança para o jogo do domingo. E também ir pegando o ritmo de competência, porque apenas saímos da pré-temporada. Então, graças a Deus, foi uma boa partida para o time”, disse ao Sportv.

Serna entrou no segundo tempo no lugar de Matheus Reis. Aos nove minutos, o colombiano aproveitou a cabeçada de Martinelli e complementou para o gol. No segundo gol, o atacante também foi oportunista após cobrança de falta de Ganso. A bola no travessão, e Serna também escorou para o fundo do gol.