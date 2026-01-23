Saúl Ñíguez, do Flamengo, se pronuncia após cirurgia

Saúl Ñíguez, do Flamengo, se pronuncia após cirurgiaMeia espanhol se recupera de operação realizada no último dia 9, em Madri; jogador segue na capital espanhola enquanto se reabilita
O meia Saúl Ñíguez se pronunciou pela primeira vez desde que realizou uma cirurgia no calcanhar esquerdo, no dia 9 de janeiro, em Madri, na Espanha. Nesta sexta-feira (23/1), o espanhol foi às redes sociais para mandar uma mensagem à torcida do Flamengo.
Em postagem em sua conta no Instagram, o jogador, que segue na capital espanhola, revelou estar na fase de reabilitação. Assim, enquanto segue tratamento, ele afirmou que retornará “em breve” ao Brasil.
“Como vocês sabem, passei por uma cirurgia há duas semanas. Agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve. Em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens”, escreveu o perfil do atleta.
A expectativa, aliás, é que ele retorne aos gramados entre março e abril. O jogador de 31 anos conviveu com dores no calcanhar nos últimos três meses de 2025 e resolveu, junto ao Flamengo e médicos particulares, realizar o procedimento cirúrgico. Assim, foi operado pelo médico holandês Niek van Dijk, referência mundial no assunto e agora busca se livrar do problema para aguentar a longa temporada.
Saúl chegou ao Flamengo em julho de 2025, participando de 24 jogos e contribuindo com duas assistências – ainda não marcou, porém. Foram 15 aparições como titular, sendo 12 pelo Brasileirão, e nove como reserva utilizado. Ele conquistou, além do próprio torneio nacional, a Libertadores, o Derby das Américas e a Copa Challenger em seu primeiro semestre como jogador do Mengão.