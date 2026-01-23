Saúl Ñíguez, do Flamengo, se pronuncia após cirurgia

Meia espanhol se recupera de operação realizada no último dia 9, em Madri; jogador segue na capital espanhola enquanto se reabilita

Em postagem em sua conta no Instagram, o jogador, que segue na capital espanhola, revelou estar na fase de reabilitação. Assim, enquanto segue tratamento, ele afirmou que retornará “em breve” ao Brasil.

O meia Saúl Ñíguez se pronunciou pela primeira vez desde que realizou uma cirurgia no calcanhar esquerdo, no dia 9 de janeiro, em Madri, na Espanha. Nesta sexta-feira (23/1), o espanhol foi às redes sociais para mandar uma mensagem à torcida do Flamengo.

“Como vocês sabem, passei por uma cirurgia há duas semanas. Agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve. Em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens”, escreveu o perfil do atleta.

A expectativa, aliás, é que ele retorne aos gramados entre março e abril. O jogador de 31 anos conviveu com dores no calcanhar nos últimos três meses de 2025 e resolveu, junto ao Flamengo e médicos particulares, realizar o procedimento cirúrgico. Assim, foi operado pelo médico holandês Niek van Dijk, referência mundial no assunto e agora busca se livrar do problema para aguentar a longa temporada.

Saúl chegou ao Flamengo em julho de 2025, participando de 24 jogos e contribuindo com duas assistências – ainda não marcou, porém. Foram 15 aparições como titular, sendo 12 pelo Brasileirão, e nove como reserva utilizado. Ele conquistou, além do próprio torneio nacional, a Libertadores, o Derby das Américas e a Copa Challenger em seu primeiro semestre como jogador do Mengão.