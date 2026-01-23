São Paulo encaminha acordo com Rafinha para cargo na diretoria

Ex-lateral está próximo de retorno ao Tricolor para cargo que ainda está será definido no departamento de futebol

O São Paulo está próximo de ter Rafinha como novo executivo do departamento de futebol. O ex-capitão da equipe tem conversas bem adiantadas para retornar ao clube, desta vez como dirigente, em um cargo que ainda será definido.

O jornalista Valentin Furlan, do portal Uol, divulgou a informação. O acerto ainda depende de alguns entraves para ser concluído. Além da definição do cargo, Rafinha teria que encerrar o seu contrato com a Globo, onde atuou como comentarista.