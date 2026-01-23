São Paulo encaminha acordo com Rafinha para cargo na diretoria

São Paulo encaminha acordo com Rafinha para cargo na diretoriaEx-lateral está próximo de retorno ao Tricolor para cargo que ainda está será definido no departamento de futebol
O São Paulo está próximo de ter Rafinha como novo executivo do departamento de futebol. O ex-capitão da equipe tem conversas bem adiantadas para retornar ao clube, desta vez como dirigente, em um cargo que ainda será definido.
O jornalista Valentin Furlan, do portal Uol, divulgou a informação. O acerto ainda depende de alguns entraves para ser concluído. Além da definição do cargo, Rafinha teria que encerrar o seu contrato com a Globo, onde atuou como comentarista.
Existem duas possibilidades para o ex-jogador atuar na diretoria tricolor. Gerente esportivo ou coordenador-geral. Este últimao cargo ocupado por Muricy Ramalho até esta sexta-feira (23). Na prática, Rafinha faria a ponte entre o elenco e Rui Costa, executivo de futebol.
O nome de Rafinha agrada o presidente Harry Massis Júnior e Rui Costa. Pelo São Paulo, o ex-lateral atuou em 77 partidas entre 2022 e 2024, com um gol marcado e duas assistências. Com a camisa tricolor, ele conquistou a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024.
