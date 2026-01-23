São Paulo e Oscar discutem rescisão de contrato

São Paulo e Oscar discutem rescisão de contratoMeia decidiu encerrar a carreira após problemas no coração e discute questões financeiras com o Tricolor
São Paulo e Oscar mantêm conversas para definir um acordo pela rescisão de contrato do jogador. O meia, que decidiu deixar o futebol, possui contrato com o clube até o final de 2027.
No ano passado, o jogador chegou a ficar internado em um hospital após sofrer um mal súbito e ser diagnosticado com uma síncope vasovagal. Com isso, o jogador não recebe salários desde dezembro, enquanto negocia o término do vínculo, com questões que ainda estão pendentes.
Oscar ainda tem direito de receber alguns valores do São Paulo. O meia tinha acordado de receber luvas e comissões, que somam R$ 1,5 milhão, ao longo da sua passagem pelo clube. As duas partes já fizeram reuniões nas últimas semanas e há um otimismo pelo acordo, mesmo sem saber como será a definição.
Como o jogador estava sem clube, as partes costumam diluir a quantia ao longo dos anos. Porém, com o fim do vínculo por motivo de saúde, as parcelas restantes ainda ficam em aberto e o jogador e o clube precisam saber como irão fazer para pagá-las.
