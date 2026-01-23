São Paulo e Oscar discutem rescisão de contrato

São Paulo e Oscar mantêm conversas para definir um acordo pela rescisão de contrato do jogador. O meia, que decidiu deixar o futebol, possui contrato com o clube até o final de 2027.

No ano passado, o jogador chegou a ficar internado em um hospital após sofrer um mal súbito e ser diagnosticado com uma síncope vasovagal. Com isso, o jogador não recebe salários desde dezembro, enquanto negocia o término do vínculo, com questões que ainda estão pendentes.