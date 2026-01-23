São Paulo deve ter Calleri contra o Palmeiras, mas Lucas ainda é dúvida

Centroavante tende a ser relacionado para o Choque-Rei, enquanto camisa 7 avalia condição física por conta do gramado sintético / Crédito: Jogada 10

O São Paulo caminha para ter Calleri à disposição no clássico contra o Palmeiras, marcado para este sábado (24), às 18h30, na Arena Barueri. Apesar do cuidado especial adotado pelo clube por conta do gramado sintético do estádio, a tendência, até esta sexta-feira (23), é que o centroavante seja utilizado pela comissão técnica. A presença de Calleri chegou a ser colocada em dúvida porque o atacante se recuperou recentemente de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada após uma grave lesão sofrida justamente em um campo artificial. Ainda assim, o entendimento interno é de que ele reúne condições para atuar, ao menos, como opção para a partida.

Situação diferente vive Lucas. Afinal, o camisa 7 ainda não tem definição sobre sua participação no clássico e a decisão final ficará nas mãos do próprio jogador. Em entrevista coletiva após a derrota para a Portuguesa, o técnico Hernán Crespo explicou que a avaliação é feita diariamente, priorizando a ausência de dores.

“Depende dele (Lucas). Estamos falando dia a dia. Importante que não sinta dor e volte. Ele vai escolher se pode agregar minutagem ou talvez não. Vamos ver”, afirmou o treinador. Com Calleri praticamente confirmado, o São Paulo definirá apenas nesta sexta-feira se Lucas estará ou não entre os relacionados. O clube trata ambos os casos com extrema cautela, sobretudo em jogos disputados em gramado sintético. Os problemas vividos pela dupla do São Paulo Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril do ano passado, em partida contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos. Este, aliás, que também possui campo artificial, e acabou perdendo todo o restante da temporada 2025. O retorno aos gramados aconteceu apenas no início deste ano, e o atacante foi titular pela primeira vez na quarta-feira (21), diante da Portuguesa, em jogo pensado justamente para recuperar ritmo antes do clássico e poupar Tapia, que deve iniciar a partida na Arena Barueri.