São Paulo: Calleri é relacionado por Crespo para o Choque-Rei; Lucas fica fora

Dupla era dúvida no Tricolor por conta do gramado sintético do gramado da Arena Barueri, onde o adversário mandará a partida / Crédito: Jogada 10

O atacante Lucas desfalcará o São Paulo no clássico contra o Palmeiras, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Em contrapartida, Jonathan Calleri foi relacionado pelo técnico Hernán Crespo para enfrentar o Verdão, pela quinta rodada. LEIA MAIS: Muricy Ramalho pede demissão do cargo de coordenador no São Paulo

A dúvida rondava a comissão técnica do Tricolor desde o início da preparação para o Choque-Rei. Afinal, a dupla sofreu lesões graves em jogos disputados em gramados sintéticos no ano passado. Assim, a tendência era mesmo que Lucas ficasse fora do confronto e que Calleri estivesse na lista do treinador.

Dessa maneira, o São Paulo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rafael, Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Tapia (Calleri) e Ferreira (Lucca). Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior em uma partida diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em abril de 2025. Por conta da grave lesão, perdeu todo o restante da temporada. Aliás, o centroavante voltou a jogar somente no Campeonato Paulista deste ano, ganhando a condição de titular apenas contra a Portuguesa, na última rodada, quando marcou dois gols. Assim, ganhou minutos para o clássico, além de dar descanso a Tapia.