São Paulo: Calleri é relacionado por Crespo para o Choque-Rei; Lucas fica fora

Dupla era dúvida no Tricolor por conta do gramado sintético do gramado da Arena Barueri, onde o adversário mandará a partida
O atacante Lucas desfalcará o São Paulo no clássico contra o Palmeiras, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Em contrapartida, Jonathan Calleri foi relacionado pelo técnico Hernán Crespo para enfrentar o Verdão, pela quinta rodada.

A dúvida rondava a comissão técnica do Tricolor desde o início da preparação para o Choque-Rei. Afinal, a dupla sofreu lesões graves em jogos disputados em gramados sintéticos no ano passado. Assim, a tendência era mesmo que Lucas ficasse fora do confronto e que Calleri estivesse na lista do treinador.

Dessa maneira, o São Paulo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rafael, Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Tapia (Calleri) e Ferreira (Lucca).

Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior em uma partida diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em abril de 2025. Por conta da grave lesão, perdeu todo o restante da temporada.

Aliás, o centroavante voltou a jogar somente no Campeonato Paulista deste ano, ganhando a condição de titular apenas contra a Portuguesa, na última rodada, quando marcou dois gols. Assim, ganhou minutos para o clássico, além de dar descanso a Tapia.

Lucas conviveu com dores por toda a temporada do São Paulo

Já Lucas também sofreu uma grave lesão no joelho direito em um gramado sintético na última temporada. O atacante do São Paulo chocou-se com o campo do Allianz Parque no duelo contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, em março. Desde então, não conseguiu se livrar das fortes dores no local e só se recuperou 100% no início de 2026.

Em novembro do ano passado, Lucas passou por uma artroscopia por conta das dores e decidiu voltar a atuar somente nesta temporada.

