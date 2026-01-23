Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saída de Raphael Veiga pode marcar fim da “Terceira Academia” do Palmeiras

Além do meio-campista, outros jogadores que venceram sob o comando de Abel Ferreira já deixaram o clube
A possível saída de Raphael Veiga para o América (México) pode marcar também o fim da “Terceira Academia” do Palmeiras. Coincidência ou não, o período ficou marcado também pelo comando de Abel Ferreira, que segue no Verdão com contrato renovado até 2027.

O grupo, que além de Raphael Veiga tinha os laterais Mayke e Marcos Rocha (que hoje defendem Santos e Grêmio, respectivamente), o goleiro Weverton (também no clube gaúcho), Zé Rafael (mais um no Peixe) e o atacante Rony (hoje no Atlético-MG) ficou marcado como um dos mais vitoriosos da história do clube.

Estes jogadores, além de Gustavo Gómez e Piquerez, que permanecem no Verdão, o clube conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e dois Brasileirões (2022 e 2023). Além disso, o grupo venceu três estaduais (2022, 2023, 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Palmeiras promove renovação no elenco

Nas últimas duas temporadas, entretanto, o Palmeiras promoveu uma profunda reformulação em seu elenco, com a saída de jogadores que formavam a base do time comandado pelo técnico desde 2020. Para os seus lugares, o Verdão contratou nomes mais jovens. Entre eles, Giay e Khellven (22 e 24 anos, respectivamente) para a lateral-direita e Carlos Miguel (27 anos) para o gol. Paulinho (25 anos) e Vitor Roque (20 anos) para o ataque, e Emiliano Martínez (26 anos) para o meio-campo também compõem a lista.

Vale destacar, no entanto, que apesar da renovação do elenco, tanto a direção do clube quanto a comissão técnica decidiram mudar o perfil de contratações para este ano. A avaliação é justamente que faltou experiência na disputa das principais competições da última temporada, quando Palmeiras terminou o ano com três vice-campeonatos (Paulistão, Brasileirão e Libertadores).

Com base nisso, o Palmeiras contratou Marlon Freitas, de 30 anos, para o meio-campo. O jogador ficou marcado por ser o capitão do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Até o momento, porém, o jogador é o único reforço do time para a atual temporada.

Raphael Veiga na mira do América-MEX

O América (México) acena com uma proposta de empréstimo por Raphael Veiga até o final do ano, com opção de compra, como revelou inicialmente a “ESPN”. O jogador é um pedido do técnico da equipe, o brasileiro André Jardine. Apesar do interesse, os mexicanos ainda não fizeram proposta pelo atleta, que não se opõe a uma transferência.

A leitura do estafe de Raphael Veiga é que uma transferência para o futebol mexicano seria atrativa por fatores semelhantes aos do futebol brasileiro. Entre eles, estádios cheios, torcidas apaixonadas e uma liga competitiva. Além disso, o México será um dos países a receber a próxima edição da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos e Canadá. Isso aumentaria, na visão do estafe do jogador, a visibilidade internacional.

Vale lembrar que Raphael Veiga é um dos jogadores com mais títulos na história do Verdão (11), ao lado de Lima, Luan, Rony, Zé Rafael e Waldemar Fiume. Além disso, o meia está entre os 100 maiores artilheiros da história do clube, na 13ª posição, ao lado de Romeu Pellicciari Ambos têm 109 gols marcados. Seu contrato com o clube vai até o final de 2027.

