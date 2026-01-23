Saída de Raphael Veiga pode marcar fim da “Terceira Academia” do Palmeiras

Além do meio-campista, outros jogadores que venceram sob o comando de Abel Ferreira já deixaram o clube / Crédito: Jogada 10

A possível saída de Raphael Veiga para o América (México) pode marcar também o fim da “Terceira Academia” do Palmeiras. Coincidência ou não, o período ficou marcado também pelo comando de Abel Ferreira, que segue no Verdão com contrato renovado até 2027. O grupo, que além de Raphael Veiga tinha os laterais Mayke e Marcos Rocha (que hoje defendem Santos e Grêmio, respectivamente), o goleiro Weverton (também no clube gaúcho), Zé Rafael (mais um no Peixe) e o atacante Rony (hoje no Atlético-MG) ficou marcado como um dos mais vitoriosos da história do clube.

Estes jogadores, além de Gustavo Gómez e Piquerez, que permanecem no Verdão, o clube conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e dois Brasileirões (2022 e 2023). Além disso, o grupo venceu três estaduais (2022, 2023, 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Palmeiras promove renovação no elenco Nas últimas duas temporadas, entretanto, o Palmeiras promoveu uma profunda reformulação em seu elenco, com a saída de jogadores que formavam a base do time comandado pelo técnico desde 2020. Para os seus lugares, o Verdão contratou nomes mais jovens. Entre eles, Giay e Khellven (22 e 24 anos, respectivamente) para a lateral-direita e Carlos Miguel (27 anos) para o gol. Paulinho (25 anos) e Vitor Roque (20 anos) para o ataque, e Emiliano Martínez (26 anos) para o meio-campo também compõem a lista. Vale destacar, no entanto, que apesar da renovação do elenco, tanto a direção do clube quanto a comissão técnica decidiram mudar o perfil de contratações para este ano. A avaliação é justamente que faltou experiência na disputa das principais competições da última temporada, quando Palmeiras terminou o ano com três vice-campeonatos (Paulistão, Brasileirão e Libertadores). Com base nisso, o Palmeiras contratou Marlon Freitas, de 30 anos, para o meio-campo. O jogador ficou marcado por ser o capitão do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Até o momento, porém, o jogador é o único reforço do time para a atual temporada.

Raphael Veiga na mira do América-MEX O América (México) acena com uma proposta de empréstimo por Raphael Veiga até o final do ano, com opção de compra, como revelou inicialmente a “ESPN”. O jogador é um pedido do técnico da equipe, o brasileiro André Jardine. Apesar do interesse, os mexicanos ainda não fizeram proposta pelo atleta, que não se opõe a uma transferência. A leitura do estafe de Raphael Veiga é que uma transferência para o futebol mexicano seria atrativa por fatores semelhantes aos do futebol brasileiro. Entre eles, estádios cheios, torcidas apaixonadas e uma liga competitiva. Além disso, o México será um dos países a receber a próxima edição da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos e Canadá. Isso aumentaria, na visão do estafe do jogador, a visibilidade internacional. Vale lembrar que Raphael Veiga é um dos jogadores com mais títulos na história do Verdão (11), ao lado de Lima, Luan, Rony, Zé Rafael e Waldemar Fiume. Além disso, o meia está entre os 100 maiores artilheiros da história do clube, na 13ª posição, ao lado de Romeu Pellicciari Ambos têm 109 gols marcados. Seu contrato com o clube vai até o final de 2027.