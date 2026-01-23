Reforço do Vasco, Brenner chega ao Rio e destaca telefonema de Diniz: “Tem que vir, é uma ordem”

Atacante vai assinar contrato com o Cruz-Maltino por quatro ano e meio. Jogador viveu sua melhor fase na carreira sob o comando do treinador / Crédito: Jogada 10

O atacante Brenner, novo reforço do Vasco, desembarcou na manhã desta sexta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Cruz-Maltino por quatro anos e meio. O jogador de 26 anos ressaltou a importância de técnico Fernando Diniz para fechar com o clube. “Ele não te dá muita opção, né? (risos). Tem que vir, é uma ordem. Feliz por ele ter me ligado e por trabalhar com ele mais uma vez. (Diniz) pesou muito, é um cara por quem eu e minha família temos muita admiração. Foi muito importante nessa vinda”.

No Vasco, Brenner vai reencontrar Fernando Diniz com quem trabalhou em 2019, no Fluminense, e em 2020, no São Paulo. No Tricolor Paulista, o atacante viveu o seu melhor momento, marcando 22 gols em 44 jogos. Para o jogador, a parceria tem tudo para dar certo novamente. “Fico feliz de voltar ao Brasil, feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. Trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. É um cara por quem eu tenho muito carinho, muito respeito. Sei que vai extrair o melhor do meu futebol. Espero que as coisas deem muito certo no Vasco”. Jogador de equipe A contratação de Brenner vai custar ao Vasco cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 40,4 milhões na cotação atual). 5 milhões de euros serão pagos parceladamente em quase três anos. O restante representa o bônus por jogos disputados. O atacante revelou suas principais características dentro do campo.