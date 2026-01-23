Reforço do Vasco, Brenner chega ao Rio e destaca telefonema de Diniz: “Tem que vir, é uma ordem”Atacante vai assinar contrato com o Cruz-Maltino por quatro ano e meio. Jogador viveu sua melhor fase na carreira sob o comando do treinador
O atacante Brenner, novo reforço do Vasco, desembarcou na manhã desta sexta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Cruz-Maltino por quatro anos e meio. O jogador de 26 anos ressaltou a importância de técnico Fernando Diniz para fechar com o clube.
“Ele não te dá muita opção, né? (risos). Tem que vir, é uma ordem. Feliz por ele ter me ligado e por trabalhar com ele mais uma vez. (Diniz) pesou muito, é um cara por quem eu e minha família temos muita admiração. Foi muito importante nessa vinda”.
No Vasco, Brenner vai reencontrar Fernando Diniz com quem trabalhou em 2019, no Fluminense, e em 2020, no São Paulo. No Tricolor Paulista, o atacante viveu o seu melhor momento, marcando 22 gols em 44 jogos. Para o jogador, a parceria tem tudo para dar certo novamente.
“Fico feliz de voltar ao Brasil, feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. Trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. É um cara por quem eu tenho muito carinho, muito respeito. Sei que vai extrair o melhor do meu futebol. Espero que as coisas deem muito certo no Vasco”.
Jogador de equipe
A contratação de Brenner vai custar ao Vasco cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 40,4 milhões na cotação atual). 5 milhões de euros serão pagos parceladamente em quase três anos. O restante representa o bônus por jogos disputados. O atacante revelou suas principais características dentro do campo.
“Eu sou um jogador de equipe, procuro estar sempre em movimentação, ter uma boa finalização. Sou um atacante que gosta de estar perto do gol e também saio para jogar. Venho para somar, agregar. Agradeço à torcida vascaína pelo apoio que me deram nas redes sociais. Sei da força que a torcida tem, já joguei contra. Agora, estando do lado deles, tá mais fácil”.
Brenner é o quarto reforço do Vasco para a temporada. Johan Rojas e Saldivia já estrearam pelo Cruz-Maltino. Hinestroza tem a chegada prevista na madrugada deste domingo. O clube ainda busca um lateral-esquerdo, um volante e mais um atacante.