PSG vence Auxerre fora de casa e vai dormir na liderança do Francês

O PSG teve dificuldades, mas venceu o Auxerre por 1 a 0, nesta sexta-feira (23), e vai dormir na liderança do Campeonato Francês 2025/26. O atacante Bradley Barcola marcou o gol da vitória aos 34 minutos do segundo tempo e confirmou a vitória parisiense no Stade de l’Abbé-Deschamps, na partida de abertura da 19ª rodada da Ligue 1.

Com o resultado, o PSG chegou à quinta vitória consecutiva no Campeonato Francês e subiu para a primeira posição, com 45 pontos. Dessa maneira, o clube de Paris agora precisa torcer por um tropeço do Lens, que tem 43 pontos, e pode reassumir a liderança em caso de vitória sobre o Olympique, neste sábado (24), em Marselha.

Já o Auxerre foi valente, mas não conseguiu evitar a derrota em casa para o PSG. Assim, o time chegou à quarta derrota consecutiva na Ligue 1 e segue em situação complicada na tabela. Isto porque o clube está na penúltima posição, com os mesmos 12 pontos do lanterna Metz, e pode encerrar a rodada em último lugar, caso o Metz pontue em casa diante do Lyon, no domingo (25).

O jogo

O PSG dominou a posse de bola, controlou o jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. O grande destaque do primeiro tempo foi o goleiro León, que fez boas defesas e manteve o placar zerado. Barcola e Kvaratskhelia desperdiçaram as melhores chances para o clube de Paris.

Na segunda etapa, o cenário foi parecido. O PSG tentava controlar o jogo e desperdiçava as oportunidades criadas. Assim, o Auxerre passou a gostar do jogo, tentou sair nos contra-ataques e passou a levar perigo para os parisienses. No entanto, no melhor momento dos donos da casa na partida, Barcola foi preciso e abriu o placar aos 34 minutos para confirmar a vitória.