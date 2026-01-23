Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Proposta do Flamengo por Paquetá é recusada pelo West Ham

Rubro-Negro oferece 40 milhões de euros, mas o clube inglês quer no mínimo mais 5 milhões para fazer negócio
O West Ham, da Inglaterra, recusou a proposta do Flamengo por Lucas Paquetá, formalizada na última quinta-feira. O Rubro-Negro ofereceu 40 milhões de euros (R$ 249 milhões), contando uma parte em bônus, mas o clube inglês quer receber pelo menos 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).

Além do desacordo financeiro, há também outro obstáculo que dificulta a negociação. O Flamengo quer a liberação imediata de Lucas Paquetá. No entanto, o West Ham quer liberar o jogador apenas em maio, quando termina a temporada na Inglaterra.

Com a recusa do West Ham, o Flamengo estuda alterar os termos da proposta para tentar convencer o clube inglês. Entretanto, não está disposto a aumentar a oferta por Lucas Paquetá. O jogador é um grande aliado do Rubro-Negro na negociação. O meio-campista pediu para ser negociado e desde então não vem sendo relacionado. Portanto, a última partida foi no dia 6 de janeiro, derrota para o Nottingham Forest, pela Premier League.

Lucas Paquetá foi revelado pelo Flamengo e estreou nos profissionais em 2016. Defendeu o Rubro-Negro até janeiro de 2019, quando foi negociado com o Milan. O jogador também jogou no Lyon antes de chegar ao West Ham, em 2022. Caso a transferência seja finalizada, a contratação do meio-campista será a mais cara do futebol brasileiro, superando a chegada de Gerson ao Cruzeiro.

