Proposta do Flamengo por Paquetá é recusada pelo West Ham

Rubro-Negro oferece 40 milhões de euros, mas o clube inglês quer no mínimo mais 5 milhões para fazer negócio / Crédito: Jogada 10

O West Ham, da Inglaterra, recusou a proposta do Flamengo por Lucas Paquetá, formalizada na última quinta-feira. O Rubro-Negro ofereceu 40 milhões de euros (R$ 249 milhões), contando uma parte em bônus, mas o clube inglês quer receber pelo menos 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões). Além do desacordo financeiro, há também outro obstáculo que dificulta a negociação. O Flamengo quer a liberação imediata de Lucas Paquetá. No entanto, o West Ham quer liberar o jogador apenas em maio, quando termina a temporada na Inglaterra.