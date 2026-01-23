Primeiro Gre-Nal da temporada pode contar com até 22 estreantes; confira

Cenário leva em consideração os dois técnicos estrangeiros dos times, reforços e jovens oriundos da base, que ganham as primeiras oportun / Crédito: Jogada 10

Apesar da intensa rivalidade, Grêmio e Internacional possuem algumas semelhanças neste início de temporada. Afinal, ambos decidiram apostar na contratação de técnicos estrangeiros, de maneira simultânea, pela primeira vez em 116 anos de história. Outro contento parecido é que ao somar as peças dos elencos dos clubes, pode haver até 22 estreantes. Assim, o contexto para o primeiro clássico da temporada envolve os dois treinadores gringos, reforços e promessas da base, que ganham suas primeiras oportunidades na equipe profissional. O português Luis Castro e o uruguaio Paulo Pezzolano, e suas respectivas comissões técnicas terão a experiência inédita de trabalhar no Gre-Nal. Inclusive, em campo Grêmio e Internacional tem a chance de acumular até dez debutantes de cada lado.

Possíveis cenários das equipes A tendência é de que o Inter tenha menos possíveis estreantes entre os titulares. Neste cenário, quem se credenciou a começar o Gre-Nal são dois reforços, Félix Torres e Paulinho Paula. Isso porque, nas oportunidades que tiveram demonstraram performances, que agradaram a Pezzolano. Desta forma, a escalação inicial deve ser: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. No banco, outros candidatos a terem a experiência de atuarem pelo maior clássico no Rio Grande do Sul prioritariamente devem ser joias da base. No caso, Allex, Alisson, João Bezerra, João Victor, assim como Kauan Alves, Raykkonen e Yago Noal. Aliás, um reforço que provavelmente será também alternativa como reserva em um primeiro momento é o meio-campista Rodrigo Villagra.

Por outro lado, o Imortal passou por uma reestruturação mais ampla e profunda. Portanto, o mais provável é que pelas contratações e testes feitos pelo técnico até aqui. Com isso, deve ter mais mudanças no time titular. Portanto, a formação inicial do Grêmio provavelmente será: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro. Deste modo, nesta composição, os estreantes como titulares seriam o experiente goleiro, bem como Tetê que é outra contratação e Tiaguinho, uma promessa da base. Além disso, os dois últimos representam revelações do clube e acumulam experiências no clássico em suas passagens pelas categorias inferiores. Prováveis estreantes no Gre-Nal Internacional

1- Allex 2- Alisson 3- Félix Torres

4- João Bezerra 5- João Victor 6- Kauan Alves