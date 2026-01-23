Pressionado, Palmeiras deve escalar força máxima no clássico com o São Paulo

Abel Ferreira tende a abandonar rodízio e apostar em um Verdão mais próximo do ideal para buscar resposta imediata e acalmar a torcida / Crédito: Jogada 10

A dura goleada sofrida diante do Novorizontino, na terça-feira (20), mudou o clima no Palmeiras e aumentou consideravelmente a cobrança interna. Contudo, tudo isso acontece às vésperas do clássico contra o São Paulo. O duelo acontece neste sábado (24), às 18h30, na Arena Barueri, e surge como um teste decisivo para o Verdão neste início de temporada. As pichações registradas nos muros do Allianz Parque no dia seguinte à derrota serviram como um retrato claro da insatisfação de parte da torcida. Diante desse cenário, a comissão técnica entende que o confronto contra o rival é a oportunidade ideal para dar uma resposta rápida e reduzir a pressão.

Por isso, Abel Ferreira deve, pela primeira vez em 2026, mandar a campo uma equipe mais próxima daquela considerada ideal. Até aqui, o treinador vinha adotando um sistema de rodízio constante nas primeiras rodadas.

A principal dúvida envolve Andreas Pereira. O meio-campista segue em fase final de recuperação de um trauma no ombro e, mesmo que seja liberado pelo departamento médico, a tendência é que inicie a partida no banco. Nesse cenário, Mauricio aparece como o favorito para assumir a função de armador no meio-campo. Com base nos testes realizados por Abel nas primeiras quatro partidas da temporada, a formação mais provável do Palmeiras para o clássico tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Quem deve jogar e quem deve perder o clássico Felipe Anderson, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição, mas precisará reconquistar espaço entre os titulares. Allan, por sua vez, terminou 2025 em alta, ganhou a confiança da comissão técnica e ocupa atualmente a vaga que antes era do experiente jogador.