Presidente da Fifa irrita torcedores britânicos ao fazer piada de gosto duvidoso

Presidente da Fifa irrita torcedores britânicos ao fazer piada de gosto duvidosoPresidente da Fifa, que está participando do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, ainda defendeu os altos valores de ingressos da Copa
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez uma piada sobre o comportamento de torcedores britânicos em Copas do Mundo e defendeu os preços dos ingressos para o torneio de 2026 durante um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
Infantino respondeu às críticas sobre a organização da próxima Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, ao relembrar os comentários negativos feitos antes da edição de 2022, no Catar.
“Quando a bola começou a rolar e a magia começou, nós tivemos virtualmente nenhum incidente. Pela primeira vez na história, nenhum britânico foi preso durante uma Copa do Mundo. Imagine! Isso é algo realmente, realmente especial”, disse o dirigente.
Ele afirmou que o evento no Catar foi uma celebração e que a próxima edição na América do Norte também será assim. “Pessoas querem se encontrar, passar tempo juntas, celebrar — e é isso que tentamos proporcionar.”
Críticas à piada e aos preços dos ingressos
A Football Supporters’ Association (Associação de Torcedores de Futebol, do Reino Unido) ficou inconformada com as palavras de Infantino e, inclusive, emitiu um comunicado criticando a postura do dirigente. “Enquanto chamamos a atenção do Sr. Infantino, gostaríamos de apontar que, em vez de fazer piadas baratas sobre nossos torcedores, ele deveria se concentrar em fazer ingressos baratos”, informa a nota.
Infantino, aliás, também abordou a polêmica em torno dos preços dos ingressos para a Copa de 2026. A FIFA informou que recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos na última fase de inscrições. A segunda categoria mais barata para a final custa US$ 4.185 (cerca de R$ 24 mil). Apenas uma pequena parte dos bilhetes está disponível na faixa mais barata (aproximadamente R$ 230), o que provocou críticas intensas.
Ele admitiu que os ingressos “não são baratos” e reconheceu que ele e a Fifa receberam fortes críticas pelos preços. No entanto, Infantino afirmou que todas as partidas terão ingressos esgotados e que muitos bilhetes devem ser revendidos por valores ainda mais altos na plataforma oficial da Fifa.
Infantino também negou que torcedores de determinados países possam ser impedidos de entrar nos Estados Unidos devido a restrições de visto. Para ele, EUA, Canadá e México “receberão o mundo no próximo verão”.
