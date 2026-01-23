Polícia identifica responsáveis por pichações na sede do Palmeiras

Clube registra boletim de ocorrência, promete ação judicial contra os envolvidos e Leila Pereira também vai processar autores / Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil do Estado de São Paulo identificou os quatro responsáveis pelas pichações realizadas nos muros da sede social do Palmeiras após a goleada sofrida para o Novorizontino por 4 a 0, na última terça-feira (20/1) . O ato de vandalismo ocorreu horas depois da derrota e motivou o clube a registrar um Boletim de Ocorrência para apuração dos fatos. De acordo com a investigação, os autores das pichações são Paulo Sérgio Goes de Oliveira, Murilo Landim Baldi, Murylo Mikael Santos e Deivison Correia Carvalho. O Palmeiras informou que irá processar os envolvidos com base no crime de “pichar, grafitar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano”, conforme previsto na legislação.

Além da ação movida pelo clube, a presidente Leila Pereira também tomará medidas judiciais de forma individual. Em uma das frases escritas nos muros, o alvo foi diretamente a dirigente, com a mensagem: “Leila, seu negócio é roubar”, o que motivou processos por calúnia e difamação.

Outras pichações questionavam o momento esportivo do time e o trabalho da comissão técnica, com dizeres como “Abel, acabou a magia? 2025 de novo” e “Cadê o planejamento? Time sem vergonha. SPAlmeiras”. Um dos identificados, Deivison Correia Carvalho, já possui histórico policial e também esteve preso anteriormente por envolvimento em brigas entre torcidas, segundo informações da própria Polícia Civil. A última goleada sofrida pelo Palmeiras O episódio ganhou ainda mais repercussão pelo contexto esportivo. Afinal, a derrota sofrida pelo Palmeiras representou a maior goleada negativa do clube em quase 11 anos. A última vez que o time havia perdido por quatro gols de diferença aconteceu no dia 4 de outubro de 2015. Na ocasião, acabou sendo superado por 5 a 1 pela Chapecoense.