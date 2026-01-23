Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragemAmbas as equipes vem de derrotas dolorosas e buscam a recuperação no Campeonato Paulista
Palmeiras e São Paulo fazem um clássico decisivo neste sábado (24/1), às 18h30, na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, que vinha de uma campanha perfeita no Estadual, sofreu sua pior derrota na era Abel Ferreira em seu último compromisso. Um 4 a 0 para o Novorizontino mexeram com os bastidores do Verdão que chega com pressão. Contudo, ainda mais na fogueira, chega o Tricolor Paulista, que além de viver um caos político, vem de um revés para a Portuguesa por 3 a 2, em pleno Morumbis.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max.
Como chega o Palmeiras
O Verdão chega para o clássico buscando recuperação após uma goleada dolorosa contra o Novorizontino por 4 a 0 na rodada anterior. Além disso, o clima no Palmeiras não é dos melhores, após os muros do Allianz Parque serem pichados após o revés. Por conta disso, o técnico Abel Ferreira deve mandar força máxima para o Choque-Rei.
A baixa mais significativa no time titular deve ser a de Andreas Pereira, que está em fase final da recuperação de um trauma no ombro. Caso ele se recupere a tempo, a maior probabilidade é que comece no banco de reservas e Mauricio ocupe sua posição como meia armador. De volta após lesão, Felipe Anderson ficará à disposição, mas não deve ser titular. Por fim, Lucas Evangelista e Figueiredo ainda seguem em transição física, enquanto Paulinho se recupera da cirurgia na canela.
Como chega o São Paulo
Já o São Paulo não vive um bom momento. Afinal, a equipe vem de uma derrota para a Portuguesa, em pleno Morumbis e segue mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação no Estadual. Além disso, o clima político dentro do clube segue movimentando os bastidores. Assim, um triunfo no clássico aparece como essencial para apaziguar os ânimos.
O volante Luan e os atacantes André Silva e Ryan Francisco estão no departamento médico e ainda não estão à disposição de Hernán Crespo. Já Alisson, em negociação com o Corinthians, está fora. As grandes dúvidas ficam por conta de Calleri e Lucas Moura, já que ambos ainda buscam o ritmo ideal após retornarem de graves lesões no joelho. O centroavante deve ser relacionado, mas não sabe se será titular. Em contrapartida, o camisa 7 tem grandes chances de ficar fora do clássico.
PALMEIRAS X SÃO PAULO
Campeonato Paulista – 5ª rodada
Data e horário: 24/1/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
SÃO PAULO: Rafael; Mayk, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Ferreirinha(Lucca) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro
VAR: Thiago Duarte Peixoto