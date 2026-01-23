Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

A baixa mais significativa no time titular deve ser a de Andreas Pereira, que está em fase final da recuperação de um trauma no ombro. Caso ele se recupere a tempo, a maior probabilidade é que comece no banco de reservas e Mauricio ocupe sua posição como meia armador. De volta após lesão, Felipe Anderson ficará à disposição, mas não deve ser titular. Por fim, Lucas Evangelista e Figueiredo ainda seguem em transição física, enquanto Paulinho se recupera da cirurgia na canela.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo não vive um bom momento. Afinal, a equipe vem de uma derrota para a Portuguesa, em pleno Morumbis e segue mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação no Estadual. Além disso, o clima político dentro do clube segue movimentando os bastidores. Assim, um triunfo no clássico aparece como essencial para apaziguar os ânimos.

O volante Luan e os atacantes André Silva e Ryan Francisco estão no departamento médico e ainda não estão à disposição de Hernán Crespo. Já Alisson, em negociação com o Corinthians, está fora. As grandes dúvidas ficam por conta de Calleri e Lucas Moura, já que ambos ainda buscam o ritmo ideal após retornarem de graves lesões no joelho. O centroavante deve ser relacionado, mas não sabe se será titular. Em contrapartida, o camisa 7 tem grandes chances de ficar fora do clássico.

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 5ª rodada

Data e horário: 24/1/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Rafael; Mayk, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Ferreirinha(Lucca) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: Thiago Duarte Peixoto