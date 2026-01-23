Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras finaliza venda, e Facundo Torres é oficializado pelo Austin FC

Atacante volta aos Estados Unidos pouco mais de um ano após desembarcar no Verdão
O Palmeiras finalizou nesta sexta-feira (23) a venda do atacante Facundo Torres para o Austin FC (Estados Unidos). Os clubes acertaram a transferência por 9,5 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual). O Verdão ficará com 100% do valor da transferência, segundo o “ge”.

Tanto o Palmeiras quando o Austin já oficializaram a transferência em suas redes sociais. Assim, o atleta volta para o futebol dos Estados Unidos pouco mais de um ano após desembarcar no Verdão. Anteriormente, o jogador defende o Orlando City.

Facundo Torres foi contratado pelo Palmeiras no início de 2025 por 12 milhões de dólares. Vale destacar que o valor de venda foi menor que o desembolsado pelo Alviverde na compra do atleta. Ainda assim, pelo lado do Austin, o atleta chegará à MLS (Major League Soccer) como um “jogador designado”, ou seja, fora do teto salarial da liga.

