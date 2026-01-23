Palmeiras aguarda proposta oficial para definir futuro de Raphael Veiga

Meia perdeu espaço após temporada irregular e tem sondagem do futebol mexicano para deixar o Verdão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras tem sido procurado por interessados no meia Raphael Veiga, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa da diretoria. Um dos clubes foi o América, do México, que buscou informações com o estafe do jogador após o técnico André Jardine incluí-lo em sua lista de possíveis reforços para a temporada. Apesar do interesse inicial, o clube mexicano ainda avalia se fará um movimento concreto. O principal entrave está no aspecto financeiro. Aos 30 anos, Veiga tem um valor de mercado considerado elevado, e o América-MEX não planeja realizar um investimento alto neste momento. Há, inclusive, a possibilidade de uma tentativa de empréstimo, embora o Palmeiras deva exigir algum tipo de compensação financeira.

Outro nome analisado por André Jardine foi o de Mauricio. No entanto, uma negociação pelo meia está sendo vista como ainda mais complexa. O Palmeiras investiu cerca de R$ 62 milhões para contratá-lo junto ao Internacional, o que eleva consideravelmente o custo de uma eventual transferência e reduz as chances de avanço por parte do clube mexicano.

Internamente, o Palmeiras já está ciente das sondagens e não descarta abrir conversas, desde que o negócio seja vantajoso para todas as partes. A postura da diretoria, porém, é de cautela, especialmente porque nenhuma oferta formal foi apresentada até agora. Jogador caiu de rendimento no Palmeiras Raphael Veiga vem de uma temporada abaixo do padrão que o consolidou como um dos pilares do elenco. Em 2025, o meia enfrentou altos e baixos e ainda sofreu com lesões, o que impactou diretamente seu rendimento. Em 53 partidas disputadas no ano passado, ele marcou sete gols e distribuiu 11 assistências, seus números mais modestos desde que assumiu protagonismo no clube. Já em 2026, Veiga entrou em campo apenas duas vezes e ainda não participou diretamente de gols. O cenário reforça a possibilidade de mudanças no futuro do jogador, embora qualquer definição dependa, neste momento, de propostas oficiais que cheguem ao Palmeiras.