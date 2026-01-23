Napoli contrata atacante ex-Corinthians e clube brasileiro receberá quantia

Napoli contrata atacante ex-Corinthians e clube brasileiro receberá quantiaGiovane foi contratado pelo clube do Sul da Itália por 20 milhões de euros e Timão tem direito a uma parte do valor
O Corinthians está próximo de receber uma quantia milionária pela transferência do atacante Giovane. O jogador, revelado pelo clube, está próximo de ser anunciado pelo Napoli, pelo valor de 20 milhões de euros, cerca de R$ 124 milhões, em negócio junto ao Hellas Verona.
Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Timão tem direito a 1,5% do valor da transferência. Ou seja, o Corinthians receberá R$ 1,86 milhão com a venda do atacante.
Giovane viajará para o sul da Itália neste sábado (24) para fazer exames e fechar com o seu novo clube por cinco anos. O jornalista Fabrizio Romano divulgou a informação da transferência. Afinal, no Napoli, o atacante vem para substituir Lorenzo Lucca, contratado pelo Nottingham Forest.
O atacante chegou ao Corinthians em 2022, vindo do Capivariano, e já conseguiu atuar pela equipe principal. Entretanto, o jogador não conseguiu se firmar no Timão, com sete gols marcados em 54 partidas pelo clube. No ano passado, Giovane rescindiu seu contrato de forma amigável com o Alvinegro para se transferir ao Hellas Verona. No clube italiano, marcou três gols e deu quatro assistências em 23 partidas.
