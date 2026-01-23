Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli confirma cirurgia de David Neres

Lesão no tornozelo esquerdo tira brasileiro de combate por até dois meses e preocupa o técnico Antonio Conte na reta final da temporada
O Napoli confirmou, nesta sexta-feira (23), a pior das previsões em relação à situação de David Neres. O atacante brasileiro terá mesmo de passar por cirurgia no tornozelo esquerdo, o que representa um problema importante para o técnico Antonio Conte. Segundo informações da ‘Gazzetta dello Sport’, o período de afastamento será mais longo do que o inicialmente esperado.

Exames recentes realizados em Londres apontaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica para corrigir a lesão no tendão. A estimativa é de que o jogador fique fora de ação por cerca de dois meses.

A lesão aconteceu no dia 4 de janeiro, em Roma, durante a vitória do Napoli sobre a Lazio. Dessa maneira, Neres deixou o estádio usando muletas e a entorse o tirou de um duelo considerado decisivo contra a Inter de Milão, na briga pela liderança do Campeonato Italiano.

No dia 14, após avaliação conjunta com o departamento médico, Conte optou por relacionar o brasileiro para o jogo atrasado contra o Parma. Mesmo não estando 100%, o atacante se colocou à disposição e entrou em campo no segundo tempo, mas acabou substituído pouco mais de meia hora depois. Desde então, a recuperação não evoluiu como o esperado, com dores persistentes, o que levou à decisão pela cirurgia.

Futebol Internacional

