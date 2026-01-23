Napoli confirma cirurgia de David Neres

Napoli confirma cirurgia de David NeresLesão no tornozelo esquerdo tira brasileiro de combate por até dois meses e preocupa o técnico Antonio Conte na reta final da temporada
O Napoli confirmou, nesta sexta-feira (23), a pior das previsões em relação à situação de David Neres. O atacante brasileiro terá mesmo de passar por cirurgia no tornozelo esquerdo, o que representa um problema importante para o técnico Antonio Conte. Segundo informações da ‘Gazzetta dello Sport’, o período de afastamento será mais longo do que o inicialmente esperado.
LEIA MAIS: Técnico do Manchester United explica saída antecipada de Casemiro
Exames recentes realizados em Londres apontaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica para corrigir a lesão no tendão. A estimativa é de que o jogador fique fora de ação por cerca de dois meses.
A lesão aconteceu no dia 4 de janeiro, em Roma, durante a vitória do Napoli sobre a Lazio. Dessa maneira, Neres deixou o estádio usando muletas e a entorse o tirou de um duelo considerado decisivo contra a Inter de Milão, na briga pela liderança do Campeonato Italiano.
No dia 14, após avaliação conjunta com o departamento médico, Conte optou por relacionar o brasileiro para o jogo atrasado contra o Parma. Mesmo não estando 100%, o atacante se colocou à disposição e entrou em campo no segundo tempo, mas acabou substituído pouco mais de meia hora depois. Desde então, a recuperação não evoluiu como o esperado, com dores persistentes, o que levou à decisão pela cirurgia.