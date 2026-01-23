Napoli confirma cirurgia de David Neres

Lesão no tornozelo esquerdo tira brasileiro de combate por até dois meses e preocupa o técnico Antonio Conte na reta final da temporada / Crédito: Jogada 10

O Napoli confirmou, nesta sexta-feira (23), a pior das previsões em relação à situação de David Neres. O atacante brasileiro terá mesmo de passar por cirurgia no tornozelo esquerdo, o que representa um problema importante para o técnico Antonio Conte. Segundo informações da 'Gazzetta dello Sport', o período de afastamento será mais longo do que o inicialmente esperado.

Exames recentes realizados em Londres apontaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica para corrigir a lesão no tendão. A estimativa é de que o jogador fique fora de ação por cerca de dois meses.