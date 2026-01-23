Muro do CT do Botafogo são pichados; John Textor é chamado de ladrão e safado

Protesto aconteceu na noite da última quinta-feira. Insatisfação por parte da torcida tem relação com a crise financeira da SAF

O clima de incerteza que envolve o Botafogo, porém, transformou-se em protesto. Na noite da última quinta-feira, torcedores picharam os muros do Espaço Lonier, CT do clube localizado no bairro do Camorim, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesse contexto, John Textor, dono da SAF do Glorioso, tornou-se o principal e único alvo das manifestações, sendo chamado de “ladrão” e “171 safado”.

Além disso, o protesto ocorre em um momento especialmente turbulento, marcado por uma grave crise financeira — a maior desde a criação da SAF do Botafogo. Atualmente, a Fifa impôs um transfer ban ao clube devido ao não pagamento ao Atlanta United pela contratação de Almada. Ao mesmo tempo, os jogadores acumulam dois meses de atraso nos direitos de imagem, somados a outras dívidas pendentes.