Muricy Ramalho pede demissão do cargo de coordenador no São Paulo

Ídolo são-paulino estava afastado do cargo desde dezembro para tratar problemas de saúde / Crédito: Jogada 10

Muricy Ramalho pediu demissão do cargo de coordenador técnico do São Paulo nesta sexta-feira (23) e deixa a função que ocupava desde 2020. O contrato do agora ex-dirigente tinha duração até o final deste ano. A informação é da “ESPN”. O ídolo são-paulino entrou em contato com o novo presidente do clube, Harry Massis, para comunicar o desejo de se desligar do cargo. Segundo a matéria, o agora ex-coordenador do Tricolor afirmou que não tem mais condições de exercer o cargo que ocupava desde o início da gestão de Julio Casares, ex-presidente que renunciou na última quarta-feira (21).

Vale lembrar que Muricy estava afastado de suas funções desde dezembro por motivos de saúde, em especial após uma cirurgia para retirada de pedras no rim. Além das questões de saúde, a crise institucional que o clube atravessa nas últimas semanas também contribuiu para a decisão.