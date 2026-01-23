Muricy Ramalho pede demissão do cargo de coordenador no São Paulo

Muricy Ramalho pede demissão do cargo de coordenador no São PauloÍdolo são-paulino estava afastado do cargo desde dezembro para tratar problemas de saúde
Muricy Ramalho pediu demissão do cargo de coordenador técnico do São Paulo nesta sexta-feira (23) e deixa a função que ocupava desde 2020. O contrato do agora ex-dirigente tinha duração até o final deste ano. A informação é da “ESPN”.
O ídolo são-paulino entrou em contato com o novo presidente do clube, Harry Massis, para comunicar o desejo de se desligar do cargo. Segundo a matéria, o agora ex-coordenador do Tricolor afirmou que não tem mais condições de exercer o cargo que ocupava desde o início da gestão de Julio Casares, ex-presidente que renunciou na última quarta-feira (21).
Vale lembrar que Muricy estava afastado de suas funções desde dezembro por motivos de saúde, em especial após uma cirurgia para retirada de pedras no rim. Além das questões de saúde, a crise institucional que o clube atravessa nas últimas semanas também contribuiu para a decisão.
São Paulo busca substituto para Muricy
Desde que os escândalos de venda ilegal de camarotes do Morumbis e suspeita de corrupção no clube foram revelados, havia a expectativa que Muricy pedisse demissão. Ele, inclusive, revelou para pessoas próximas que se sentia cansado e decepcionado com os problemas políticos que atingiam o clube.
O clube não tem um substituto engatilhado para substituir Muricy, mas vê no ex-lateral Rafinha um bom nome para o cargo. O agora comentarista defendeu o clube entre 2022 e 2024, e agrada pela sua liderança (foi capitão na conquista da Copa do Brasil de 2023). A ideia do clube é que o ex-jogador seja um braço-direito do diretor-executivo Rui Costa, mas com tarefas mais relacionadas com o elenco.