Ministério da Mulher do Peru se pronuncia após denúncia contra jogadores do Alianza Lima

Pasta cobra rigor nas investigações das autoridades e alerta para necessidade de medidas preventivas no meio esportivo / Crédito: Jogada 10

A denúncia de violência sexual envolvendo três jogadores do Alianza Lima levou o Ministério da Mulher e das Populações Vulneráveis do Peru a se posicionar oficialmente. O episódio ocorreu durante a pré-temporada do clube em Montevidéu e ganhou forte repercussão fora do país. Em comunicado, o Ministério deixou claro que repudia qualquer forma de violência sexual e afirmou que esse tipo de conduta não pode ser minimizado sob qualquer circunstância. A pasta adotou uma linguagem firme para reforçar que não há margem para relativações.

A manifestação ocorreu depois que uma mulher apresentou denúncia contra três atletas peruanos, suspensos pelo Alianza Lima por tempo indeterminado enquanto as apurações avançam. O Ministério defendeu que os procedimentos legais avancem com rapidez e garantam acesso integral à Justiça e reforçou que a resposta das instituições precisa seguir a gravidade dos fatos.

Enfrentamento à violência de gênero A pasta também direcionou um apelo às instituições esportivas para cobrar políticas mais rigorosas de prevenção, além da criação de espaços para seguros no meio. O ministério lembrou que o esporte exerce forte influência social, especialmente sobre meninas e meninos adolescentes. “Como sociedade, esses atos não devem ser tolerados ou normalizados sob nenhuma circunstância”, diz um trecho. O comunicado atribui à coletividade a responsabilidade no enfrentamento da violência de gênero. El MIMP condena de manera firme toda forma de violencia sexual. Como sociedad, estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia.

Ante la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas peruanos, quienes han sido separados… pic.twitter.com/n61c0AjaiI

— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 22, 2026 Alianza Lima toma atitude O clube peruano anunciou o afastamento de Miguel Trauco, Carlos Zambrano e Sergio Peña após a acusação. A equipe suspendeu os atletas por tempo indeterminado, abriu processos disciplinares e declarou colaboração com as autoridades.