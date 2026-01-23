Mercado da bola desta sexta (23): entraves por Paquetá e futuro de Veiga

Proposta do Flamengo por meia é recusada, Palmeiras aguarda oferta por meio-campista e Keno deve sair do Fluminense. Veja mais / Crédito: Jogada 10

Com o início do ano, o mercado da bola segue quente nos bastidores do futebol nacional e internacional. A sexta-feira (23 trouxe movimentações nos principais clubes do país e do mundo. O principal destaque é a negociação do Flamengo para contratação de Lucas Paquetá, do West Ham. No entanto, ainda há divergências. Além disso, o Palmeiras avalia futuro de Raphael Veiga. Veja outras notícias da janela de transferências. West Ham dificulta saída de Paquetá O West Ham, da Inglaterra, recusou a proposta do Flamengo por Lucas Paquetá, formalizada na última quinta-feira. O Rubro-Negro ofereceu 40 milhões de euros (R$ 249 milhões), contando uma parte em bônus, mas o clube inglês quer receber pelo menos 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).

Além do desacordo financeiro, há também outro obstáculo que dificulta a negociação. O Flamengo quer a liberação imediata de Lucas Paquetá. No entanto, o West Ham quer liberar o jogador apenas em maio, quando termina a temporada na Inglaterra.

Veiga cobiçado no mercado O Palmeiras tem sido procurado por interessados no meia Raphael Veiga, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa da diretoria. Um dos clubes foi o América, do México, que buscou informações com o estafe do jogador após o técnico André Jardine incluí-lo em sua lista de possíveis reforços para a temporada. Apesar do interesse inicial, o clube mexicano ainda avalia se fará um movimento concreto. O principal entrave está no aspecto financeiro. Aos 30 anos, Veiga tem um valor de mercado considerado elevado, e o América-MEX não planeja realizar um investimento alto neste momento. Há, inclusive, a possibilidade de uma tentativa de empréstimo, embora o Palmeiras deva exigir algum tipo de compensação financeira. Keno de saída? O Coritiba acompanha de perto a situação do atacante Keno, que pode deixar o Fluminense nos próximos dias. O atacanate e o clube carioca estão em tratativas para definir como será feita a rescisão contratual, ainda sem acordo definitivo. Entre as alternativas em discussão, uma saída amigável aparece como possibilidade.