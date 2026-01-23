Mattos se irrita por questionamento em coletiva do Santos e discute com jornalista

Mattos se irrita por questionamento em coletiva do Santos e discute com jornalistaDiretor se incomoda com pergunta sobre contratações "que não dão certo" no clube, como a de atacante argelino com salário mensal de R$ 1 milhão
Alexandre Mattos, diretor-executivo do Santos, protagonizou um episódio inusitado após o empate em 1 a 1 entre Santos e Corinthians, nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro. Depois de o técnico Juan Pablo Vojvoda encerrar sua entrevista coletiva, o dirigente pediu a palavra para responder ao questionamento de um jornalista presente.
Entre os pontos levantados pelos jornalistas, a montagem do elenco alvinegro. Em especial a contratação do atacante argelino Billal Brahimi, que chegou ao clube em 2025 com salário estimado em R$ 1 milhão mensais, mas soma apenas 20 minutos em campo.
Mattos iniciou sua defesa e pouco depois foi interrompido, mas insistiu. Nesse momento, Vojvoda pediu licença e deixou a sala. O dirigente, então, prosseguiu:
“Chegaram 11, mas saíram 29. Algumas contratações vão dar certo. Mas se não derem, vão seguir outro caminho, o que é natural em qualquer clube do mundo. Claro, nem tudo vai ser acertado. Algumas contratações, decisões, não vão acontecer de maneira correta. E isso é normal num clube que vem se organizando”, iniciou.
Logo depois, incomodado por ser novamente cortado, disparou: “Uma falta de ética, de respeito, falar de questão salarial. Por favor, ele não vai deixar eu falar, não vou responder, então. Esse cidadão é um desequilibrado. Muito obrigado a todos, a gente tem um mal educado aqui”, encerrou Mattos.
Apesar do empate, a atuação santista foi considerada abaixo do esperado. O próximo compromisso do Peixe será no domingo (25), às 16h, novamente na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.