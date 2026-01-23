Lucas Paquetá constrói mansão de luxo no Rio em meio às negociações com o Flamengo

Imóvel planejado para família do meio-campista é composto por campinho, área gourmet e fica em condomínio popular entre atletas / Crédito: Jogada 10

Lucas Paquetá concluiu a construção de uma mansão de alto padrão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Trata-se de um imóvel pensado para família e será entregue aos pais do meio-campista já nos próximos dias. A previsão para mudança chama ainda mais atenção devido às negociações do jogador com o Flamengo, que tenta contratá-lo ainda nesta janela. A casa segue um estilo sóbrio, com tons claros e terrosos, em um projeto que mistura conforto e clima de casa de praia. O visual evita excessos e prioriza ambientes amplos, integrados e bem iluminados. Na verdade, a mansão segue um padrão comum entre jogadores que escolhem a região para viver.

Nota-se, logo na entrada, uma imponente escada curvilínea — que funciona como peça central da sala principal. O espaço tem pé-direito alto, grandes aberturas e recebe luz natural ao longo do dia, criando um ambiente arejado e funcional.

A cozinha e a sala de almoço seguem a mesma linha visual do restante da casa, bem como os móveis. O mobiliário mantem cores neutras e reforça a proposta prática do projeto, com ar voltado ao convívio familiar e encontros informais. Já o lazer ocupa área importante do imóvel. Uma sala anexa abriga uma mesa de totó estilizada, enquanto a área gourmet concentra churrasqueira, duas torneiras de chope e uma TV posicionada de frente para a piscina. O conjunto fica ao lado de um campinho de futebol construído no terreno. Apesar do investimento, o meia não trata o imóvel como residência definitiva, visto que construindo pensando nos pais. A ideia do jogador é utilizá-la como base temporária caso retorne ao Brasil de forma permanente, segundo o jornal Extra.

Planos no Brasil O jogador e a esposa, Duda Fournier, ainda planejam erguer a própria casa no Brasil. Em 2019, eles chegaram a contratar uma empreiteira, mas, segundo a influenciadora, o casal foi enganado pela empresa. Eles insistiram e compraram o primeiro imóvel no Rio, também em caráter provisório, apenas em 2024. Lucas Paquetá no Flamengo? Enquanto organiza a vida pessoal, o meio-campista acompanha a negociação entre Flamengo e West Ham. O clube carioca apresentou proposta oficial de 35 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros em bônus por metas, mas ouviu outra negativa dos ingleses. O West Ham só aceita liberar o meia por valores a partir de 45 milhões de euros, enquanto o Flamengo avalia ajustes na oferta e mantém o diálogo aberto. A cúpula rubro-negra entende que trata-se de uma negociação extramamente difícil e que pede, sobretudo, paciência.