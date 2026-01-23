Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucas Paquetá constrói mansão de luxo no Rio em meio às negociações com o Flamengo

Lucas Paquetá constrói mansão de luxo no Rio em meio às negociações com o Flamengo

Imóvel planejado para família do meio-campista é composto por campinho, área gourmet e fica em condomínio popular entre atletas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lucas Paquetá concluiu a construção de uma mansão de alto padrão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Trata-se de um imóvel pensado para família e será entregue aos pais do meio-campista já nos próximos dias. A previsão para mudança chama ainda mais atenção devido às negociações do jogador com o Flamengo, que tenta contratá-lo ainda nesta janela.

A casa segue um estilo sóbrio, com tons claros e terrosos, em um projeto que mistura conforto e clima de casa de praia. O visual evita excessos e prioriza ambientes amplos, integrados e bem iluminados. Na verdade, a mansão segue um padrão comum entre jogadores que escolhem a região para viver.

Nota-se, logo na entrada, uma imponente escada curvilínea — que funciona como peça central da sala principal. O espaço tem pé-direito alto, grandes aberturas e recebe luz natural ao longo do dia, criando um ambiente arejado e funcional.

A cozinha e a sala de almoço seguem a mesma linha visual do restante da casa, bem como os móveis. O mobiliário mantem cores neutras e reforça a proposta prática do projeto, com ar voltado ao convívio familiar e encontros informais.

Já o lazer ocupa área importante do imóvel. Uma sala anexa abriga uma mesa de totó estilizada, enquanto a área gourmet concentra churrasqueira, duas torneiras de chope e uma TV posicionada de frente para a piscina. O conjunto fica ao lado de um campinho de futebol construído no terreno.

Apesar do investimento, o meia não trata o imóvel como residência definitiva, visto que construindo pensando nos pais. A ideia do jogador é utilizá-la como base temporária caso retorne ao Brasil de forma permanente, segundo o jornal Extra.

Planos no Brasil

O jogador e a esposa, Duda Fournier, ainda planejam erguer a própria casa no Brasil. Em 2019, eles chegaram a contratar uma empreiteira, mas, segundo a influenciadora, o casal foi enganado pela empresa. Eles insistiram e compraram o primeiro imóvel no Rio, também em caráter provisório, apenas em 2024.

Lucas Paquetá no Flamengo?

Enquanto organiza a vida pessoal, o meio-campista acompanha a negociação entre Flamengo e West Ham. O clube carioca apresentou proposta oficial de 35 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros em bônus por metas, mas ouviu outra negativa dos ingleses.

O West Ham só aceita liberar o meia por valores a partir de 45 milhões de euros, enquanto o Flamengo avalia ajustes na oferta e mantém o diálogo aberto. A cúpula rubro-negra entende que trata-se de uma negociação extramamente difícil e que pede, sobretudo, paciência.

Em meio à incerteza, o meia ficou novamente fora dos relacionados do West Ham para Premier League. Os ingleses encaram o Sunderland neste sábado (24), às 09h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar